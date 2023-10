Do wypadku doszło w trakcie drugiej tercji sobotniego spotkania w Sheffield. W 35. minucie przerwano grę, a zawodnikowi udzielono pomocy medycznej na lodzie. Następnie został on przetransportowany do szpitala, blisko ośmiotysięczną publiczność poproszono natomiast o opuszczenie hali.

Reklama

W niedzielę klub hokeisty poinformował, że lekarzom nie udało się go uratować.

Adam, nasz numer 47, był nie tylko wybitnym hokeistą, ale także wspaniałym kolegą z drużyny i niesamowitym człowiekiem, który miał przed sobą całe życie. "Pantery" chciałyby przesłać nasze kondolencje rodzinie Adama, jego partnerce i wszystkim jego przyjaciołom w tym niezwykle trudnym czasie. Wszyscy w klubie, w tym zawodnicy, sztab, zarząd i właściciele, są załamani wiadomością o odejściu Adama - można przeczytać w oświadczeniu wydanym przez Nottingham Panthers.

Reklama

Johnson miał za sobą występy w NHL. W latach 2018-2020 reprezentował barwy Pittsburgh Penguins.

Elite Ice Hockey League poinformowała, że w związku z tym tragicznym wydarzeniem wszystkie mecze zaplanowane na niedzielę zostaną przełożone na inny termin.