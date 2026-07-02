Wimbledon. Iga Świątek - Karolina Pliskova [RELACJA NA ŻYWO]

Świątek zdecydowaną faworytką

Świątek na inaugurację tegorocznej rywalizacji na Wimbledonie pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3. Natomiast czeska tenisistka wygrała z rodaczką Terezą Valentovą 6:3, 6:4.

Pliskova jest finalistką Wimbledonu z 2021 roku. W 2017 roku przez osiem tygodni była liderką rankingu, obecnie zajmuje w nim 73. miejsce. 34-latka z powodu kontuzji straciła cały sezon 2025.

Dotychczas Świątek mierzyła się z Pliskovą trzy razy. Za każdym razem górą była nasza tenisistka, ale dziś panie po raz pierwszy zmierzą się na nawierzchni trawiastej. Ostatnio Polka i Czeszka grały ze sobą trzy lata temu w Montrealu.

Eala lub Joint potencjalną rywalką Świątek

W 3. rundzie zwyciężczyni zagra albo z rozstawioną z numerem 29. Alexandrą Ealą z Filipin, albo z Australijka Mayą Joint.

Świątek jest ostatnią Polką, która dalej rywalizuje na Wimbledonie w grze pojedynczej. W pierwszej rundzie z turniejem pożegnały się Maja Chwalińska, Magda Linette i Magdalena Fręch.