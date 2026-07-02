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Wimbledon. Iga Świątek - Karolina Pliskova [RELACJA NA ŻYWO]

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
18 minut temu
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Wimbledon. Iga Świątek - Karolina Pliskova [RELACJA NA ŻYWO]
Wimbledon. Iga Świątek - Karolina Pliskova [RELACJA NA ŻYWO]/PAP/EPA
Iga Świątek broni na Wimbledonie tytułu wywalczonego przed rokiem. W drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju w stolicy Anglii była liderka rankingu WTA zmierzy się Czeszką Karoliną Pliskovą. Dziennik.pl zaprasza na relację na żywo. Początek relacji o godz. 14.30.

Świątek zdecydowaną faworytką

Świątek na inaugurację tegorocznej rywalizacji na Wimbledonie pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3. Natomiast czeska tenisistka wygrała z rodaczką Terezą Valentovą 6:3, 6:4.

Pliskova jest finalistką Wimbledonu z 2021 roku. W 2017 roku przez osiem tygodni była liderką rankingu, obecnie zajmuje w nim 73. miejsce. 34-latka z powodu kontuzji straciła cały sezon 2025.

Dotychczas Świątek mierzyła się z Pliskovą trzy razy. Za każdym razem górą była nasza tenisistka, ale dziś panie po raz pierwszy zmierzą się na nawierzchni trawiastej. Ostatnio Polka i Czeszka grały ze sobą trzy lata temu w Montrealu.

Eala lub Joint potencjalną rywalką Świątek

W 3. rundzie zwyciężczyni zagra albo z rozstawioną z numerem 29. Alexandrą Ealą z Filipin, albo z Australijka Mayą Joint.

Świątek najcenniejszą kobietą sportu. Pajor i Lewandowska daleko w tyle
Świątek najcenniejszą kobietą sportu. Pajor i Lewandowska daleko w tyle

Świątek jest ostatnią Polką, która dalej rywalizuje na Wimbledonie w grze pojedynczej. W pierwszej rundzie z turniejem pożegnały się Maja Chwalińska, Magda Linette i Magdalena Fręch.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Iga ŚwiątekwimbledonKarolina Pliskova
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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