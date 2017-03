Waga junior ciężka uznawana jest za najmocniejszą w polskim pięściarstwie zawodowym. Włodarczyk i Krzysztof Głowacki byli mistrzami świata czołowych federacji (Włodarczyk IBF i WBC, Głowacki WBO), podobnie jak Tomasz Adamek (IBF), który od kilku lat występuje w kategorii ciężkiej. Bez powodzenia o pasy czempiona rywalizowali Paweł Kołodziej (WBA) i Łukasz Janik (WBC).

W rankingach prestiżowych organizacji nie brakuje Masternaka, byłego mistrza Europy i pretendenta do pasa tymczasowego (interim) WBA. Na "BudWeld Boxing Night: Noc Prawdy" w Dzierżoniowie podopieczny Andrzeja Gmitruka, który organizuje tę galę z Mariuszem Grabowskim, zmierzy się z Kubiczem. To zawodnik uznawany za niewygodnego, bowiem boksuje nieczysto. W tamtym roku sprawił niemało problemów Michałowi Cieślakowi.

Trener Gmitruk o takich pięściarzach mówi, że sami nie boksują, a rywalowi też na to nie pozwalają. Trudno o efektowne zwycięstwa w takich pojedynkach, ale postaram się zadowolić fanów, a moimi atutami będą praca nóg i szybkość. Zresztą każde doświadczenie, nawet z faulującym przeciwnikiem, to cenna sprawa - stwierdził Masternak.

Wrocławianin, który 2 maja skończy 30 lat, ma na koncie 37 zwycięstw i cztery porażki, rekord Kubicza wynosi zaś 9-2.

Otrzymuję od kibiców zapytania, kiedy odbędzie się walka z którymś z rodaków, bo czekają na taką potyczkę, ale dla mnie priorytetem jest bój o tytuł światowy. Na dziesięć wiadomości, dziewięć dotyczy potencjalnej walki z Włodarczykiem, a jedna z Głowackim. To byłaby ciekawa konfrontacja, ale jak mówię czekam przede wszystkim na szansę mistrzowską. Co więcej, jestem gotowy na nią - dodał.

Mistrzem świata IBF jest Rosjanin Murat Gasijew (w eliminatorze Włodarczyk ma rywalizować z Noelem Gevorem), WBA - jego rodak Denis Lebiediew, WBO - Ukrainiec Ołeksandr Usyk, WBC - Brytyjczyk Tony Bellew.

Wariantów i możliwości jest bardzo dużo, więc może pojawi się ciekawa oferta. Lebiediew wydaje się być wypalonym bokserem, Gasijew jeszcze nie do końca ustabilizowanym. Bardzo dobry pięściarz to z kolei Usyk, który dodatkowo zmienił trenera i wrócił do tego z czasów sukcesów na ringach olimpijskich. Z Bellew już walczyłem, przegrałem na punkty, ale nie był specjalnie lepszy ode mnie. O pas interim WBC za miesiąc będą walczyć Marco Huck i Mairis Briedis. Z obydwoma sparowałem i to też nie jest poziom nieosiągalny dla mnie - powiedział Masternak.

Na sobotniej gali Tymexu wystąpi też inny czołowy polski bokser wagi junior ciężkiej Adam Balski. Zmierzy się z trenującym w Anglii Dariuszem Skopem.