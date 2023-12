Najman w mediach społecznościowych poinformował, że Boniek wyzwał go na pojedynek.

Stało się to, czego wszyscy spodziewaliśmy się od miesięcy. Dziś rano wyzwał mnie na pojedynek Zbigniew Boniek. Legenda polskiej piłki wyzwała na pojedynek cesarza polskich freak fightów. Atmosfera robiła się coraz gęstsza, a nasza wczorajsza wymiana zdań przechyliła czarę goryczy. Ja to wyzwanie przyjąłem. Przyjąłem również jego formułę. Ma to być pojedynek w formie wyścigu na motocyklu żużlowym, na jedno okrążenie, na czas - mówi Najman

Do pojedynku Bońka z Najmanem prawdopodobnie dojdzie podczas turnieju pożegnalnego innego emerytowanego już żużlowca, Sławomira Drabika. Sędzią ma być Tomasz Gollob.

Zbyszku, przygotuj się na pojedynek. Ty mnie wyzwałeś, ja to wyzwanie przyjąłem, ale musisz pamiętać, że na polu boju zostanie z nas tylko jeden. Śmiem twierdzić, że będzie to cesarz - zakończył Najman.

Jeśli nie uda się zorganizować rywalizacji na motocyklach, formułą rezerwową ma być wyścig na rowerach na cztery okrążenia, na torze żużlowym.