Ten pojedynek, ta szopka będzie nierówna. Jeśli to by było na zasadach MMA, to Mamed krawat zrobiłby z Tomka, ale boksersko Mamed jest ogórkiem przy Tomku Adamku - ocenił w mediach były polski bokser, a obecnie ceniony trener Zbigniew Raubo.

Niezależnie od wyniku walki obaj jej uczestniczy wzbogacą się o pokaźne sumy. Chalidow i Mariusz Pudzianowski za swoją niedawną walkę dostali 3 miliony zł do podziału. Teraz honorarium ma być jeszcze wyższe.

Mogę zdradzić, że w sumie Tomek i Mamed zarobią ponad 4 mln zł - ujawnił w mediach Martin Lewandowski, jeden z włodarzy KSW.

Dla kibiców sportów walki pojedynek bokserskiego mistrza z championem MMA na pewno będzie wielką atrakcją. Jednak, żeby obejrzeć walkę legend trzeba będzie sięgnąć do portfela.

Transmisja gali z udziałem Adamka i Chalidowa nie będzie dostępna w żadnej ogólnodostępnej telewizji. Żeby ją obejrzeć trzeba wykupić specjalny pakiet PPV. Cena nie należy do najniższych i wynosi 40,99 zł za podstawowy dostęp "basic". Dostęp premium kosztuje natomiast 45,99 zł.