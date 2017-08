Potwierdzony w piątek transfer francuskiego piłkarza Ousmane Dembele z Borussii Dortmund do Barcelony za 105 milionów euro (kwota może wzrosnąć jeszcze do 147 mln euro) jest drugą najdroższą taką operacją w historii futbolu. Za 20-letniego zawodnika zapłacono ponad dwa razy mniej niż za tegorocznego rekordzistę Brazylijczyka Neymara - 222 mln euro.

Większość kwot z poniższego zestawienia opiera się na nieoficjalnych informacjach.

Najdroższe transfery w historii piłki nożnej: piłkarz z klubu do klubu rok kwota Neymar FC Barcelona Paris St. Germain 2017 222 mln euro Ousmane Dembele Borussia Dortmund Barcelina 2017 105 (może wzrosnąć do 147) Paul Pogba Juventus Turyn Manchester United 2016 105 Gareth Bale Tottenham Hotspur Real Madryt 2013 100/94 Cristiano Ronaldo Manchester United Real Madryt 2009 94 Gonzalo Higuain SSC Napoli Juventus Turyn 2016 90 Romelu Lukaku Everton Manchester United 2017 85 Neymar FC Santos FC Barcelona 2013 83,5 Luis Suarez FC Liverpool FC Barcelona 2014 81 James Rodriguez AS Monaco Real Madryt 2014 80 Kevin De Bruyne VfL Wolfsburg Manchester City 2015 75 Angel di Maria Real Madryt Manchester United 2014 75 Zinedine Zidane Juventus Turyn Real Madryt 2001 73,5 Zlatan Ibrahimovic Inter Mediolan FC Barcelona 2009 69,5