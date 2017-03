Grający od ponad ośmiu lat w poznańskim klubie 30-letni Bośniak spełnił swoje marzenie, bo takim dla niego było uzyskanie polskiego paszportu. Piłkarz o to starał się przez wiele lat, ale dopiero na początku marca prezydent RP Andrzej Duda przyznał Buricowi polskie obywatelstwo.

To wielki powód do dumy i zadowolenia. Dziś witamy w naszej społeczności narodowej nowego obywatela. To wydarzenie też o charakterze regionalnym, bowiem Jasmin, a właściwie Jasiu jest piłkarzem Lecha, a więc dumy Poznania i Wielkopolski - powiedział wojewoda Hoffmann podczas uroczystości.

Buric nie krył wzruszenia, nie spodziewał się bowiem, że sam akt nadania obywatelstwa będzie miał wyjątkowy charakter z tak licznymi przedstawicielami mediów.

Nie wiedziałem, że to będzie taka poważna uroczystość. To fantastyczne dla mnie uczucie. Zawsze mówiłem, że jest mi dobrze tutaj. Nie jestem z krwi i kości Polakiem, ale uważam, że jestem podobny do Polaków. Wszystko, co osiągnąłem w swoim życiu, udało mi się tu w Polsce, w Poznaniu - powiedział golkiper "Kolejorza".