Doskonale wiemy, jak groźni są Lewandowski i Mueller. To, że ich zabraknie powoduje, że nasze szanse rosną - wyjaśnił.

Także trener szkockiej ekipy Brendan Rodgers przyznał, że wśród rywali zabraknie dwóch napastników światowej klasy. Ale w kadrze Bayernu jest wielu znakomitych piłkarzy. Także w ofensywie. To drużyna, która ma wygrać Ligę Mistrzów, więc nawet jak wypadają niektórzy gracze, to i tak jest to nadal mocna ekipa - podkreślił.

W pierwszym spotkaniu w Monachium Celtic przegrał 0:3. Chcemy znaleźć drogę, która umożliwi nam podjęcie walki. Nie mamy w tej chwili nic do stracenia, a do tego gramy u siebie, co zawsze lepiej nam wychodzi. Nie możemy się bać. Teraz wszystko jest możliwe - powiedział Boyata.

Bayern ma w Lidze Mistrzów sześć punktów i zajmuje w tabeli grupy B drugie miejsce. Na czele jest Paris Saint Germain z dorobkiem dziewięciu punktów.