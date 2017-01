O kontroli lekarskiej w klinice w Rzymie u profesora Pier Paolo Marianiego, który operował Milika w październiku, poinformował klub z Neapolu.

Znany ortopeda, obserwujący postęp jego rehabilitacji, podejmie po tej kontroli decyzję, czy reprezentant Polski może już powrócić do pełnej aktywności. Treningi z piłką rozpoczął już w listopadzie.

Włoskie media zaznaczają, że choć nastąpiło to dość szybko, nie należy oczekiwać natychmiastowego powrotu Milika na boisko. Przynajmniej jednak - zauważa się - jest nadzieja na to, że już wkrótce będzie do dyspozycji trenera. Według komentatorów miałby też miesiąc na przygotowanie się do meczu Napoli z Realem Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Jak podkreśliła telewizja Sky, być może jest szansa na to, że Milik zasiądzie chociaż na ławce rezerwowych 21 stycznia w czasie meczu z AC Milan w Serie A.

Polski piłkarz jest zawodnikiem Napoli od lata 2016 roku. Po kilku bardzo udanych występach w Serie A i Lidze Mistrzów został uznany za rewelację włoskiej drużyny.