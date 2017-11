Nazwisko najlepszego piłkarza roku 2017 zostanie ogłoszone w Paryżu 7 grudnia. Portugalczyk zdobył już czterokrotnie trofeum - w 2008, 2013, 2014 i 2016 roku.

Obszerny wywiad z Ronaldo, który jest jednym z faworytów nagrody magazynu "France Football" (wśród 30 nominowanych jest też Robert Lewandowski), dotyczy nie tylko spraw sportowych, ale i życia rodzinnego.

Chciałbym mieć siedmioro dzieci i tyle samo "Złotych Piłek". Czasami jestem rozczarowany tym, co wydarzyło się na boisku. Prowadzę dialog sam ze sobą i mówię: "Możesz robić to lepiej". Ale kiedy przyjeżdżam do domu, spotykam się z rodziną, przyjaciółmi, wszystko się zmienia. Mam inny punkt odniesienia - powiedział 32-letni piłkarz.