Przed konkursem na jego zwycięzcę typowali Norwega Roberta Johanssona sugerując, że „po porażce na skoczni normalnej Stoch może być zestresowany”.

Polak broniąc tytułu sprzed czterech lat dołączył do elitarnego grona celebrytów dużej skoczni, ponieważ przed nim zrobiło to tylko dwóch skoczków w historii zimowych olimpiad. Był to Fin Matti Nykaenen, który wygrał w latach 1984 (Sarajewo) i 1988 (Calgary) oraz Norweg Birger Ruud, który zrobił to w 1932 (Lake Placid) i 1936 roku (Garmisch-Partenkirchen) - napisał dziennik „Dagbladet”.