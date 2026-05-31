Sport to nie wszystko. Sport to coś więcej

Energa z Grupy Orlen od lat angażuje się w polski sport nie tylko jako sponsor, ale i jako partner. Pod jej skrzydłami działają drużyny z różnych dyscyplin: koszykarski Energa Trefl Sopot, rugby Energa Biało-Zielone Ladies Gdańsk czy siatkarski Energa Trefl Gdańsk. To nie jest przypadkowy zestaw. To celowe budowanie środowiska, w którym sport na różnych poziomach może się rozwijać.

Ale firma nie ogranicza swojego zaangażowania do zawodowców. Od dziewięciu lat realizuje program Drużyna Energii. Jest to projekt skierowany do szkół podstawowych z całej Polski, który stawia sobie jeden główny cel: sprawić, żeby dzieci chciały się ruszać i żeby sprawiało im to radość.

Drużyna Energi. Czym jest ten program?

Drużyna Energii to ogólnopolski program sportowo-edukacyjny skierowany do uczniów klas 4–8 szkół podstawowych. Biorą w nim udział całe szkoły, a nie pojedyncze osoby - i to jest klucz do zrozumienia jego filozofii. Nie chodzi o to, żeby wyłonić najszybszego biegacza czy najlepszego koszykarza. Chodzi o to, żeby jak najwięcej uczniów zaczęło ćwiczyć razem.

Program objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji oraz Ministra Sportu i Turystyki. To nie jest projekt lokalny - ma zasięg ogólnopolski i prawdziwe wsparcie instytucjonalne. Szkoły rywalizują w kategoriach dopasowanych do swojej wielkości, co oznacza, że mała placówka z niewielkiej miejscowości ma dokładnie tyle samo szans na wygraną, co duże miasto. To jeden z powodów, dla których szkoły z całego kraju tak chętnie zgłaszają się do Drużyny Energii.

Rekord pobity: 527 szkół w jednej edycji

9. edycja Drużyny Energi właśnie trwa i już na starcie zrobiła coś, czego nie udało się żadnej poprzedniej. Do etapu sportowego zakwalifikowało się 527 szkół podstawowych z całej Polski. To ponad sto placówek więcej niż rok wcześniej i absolutny rekord w historii programu. To nie jest liczba, którą warto przeczytać i zapomnieć. 527 szkół to tysiące nauczycieli WF-u, którzy zdecydowali, że warto. I dziesiątki tysięcy uczniów, którzy w nadchodzących tygodniach będą razem ćwiczyć, nagrywać filmy i kibicować sobie nawzajem.

Inauguracja tegorocznej edycji odbyła się w gdańskiej Ergo Arenie. Na parkiecie obok uczniów stanęli zawodowi sportowcy, trenerzy i ambasadorzy projektu. Całość relacjonował Mateusz Fusiarz z Radia 357 – oficjalny reporter Drużyny Energii, który w tej roli debiutuje właśnie w tej edycji.

Pięć drużyn, pięć żywiołów

W programie nie ma jednej drużyny dla wszystkich. Szkoły przydzielane są do jednego z pięciu zespołów, z których każdy reprezentuje żywioł i prowadzony jest przez kapitana – prawdziwego sportowca lub trenera.

Drużyną Słońca kieruje Jakub Schenk, kapitan koszykarskiego Energa Trefl Sopot. Drużynę Wiatru prowadzi Piotr Papaj, zawodnik Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn, grający w piłkę ręczną. Kapitanką Drużyny Ziemi jest Hanna Maliszewska, reprezentantka Polski w rugby 7 i zawodniczka Energa Biało-Zielone Ladies Gdańsk. Drużynę Wody prowadzi Barbara Brotaj, nauczycielka WF-u, ubiegłoroczna zwyciężczyni Drużyny Energii, a dziś stoi po drugiej stronie jako kapitan. Z kolei Drużynę Serca prowadzi Michał Danilczuk – tancerz, instruktor i juror programu „You Can Dance”.

Ambasadorami projektu są Piotr Gruszka, legenda polskiej siatkówki i złoty medalista mistrzostw Europy, oraz Kacper Gołębiowski – popularny YouTuber, który promuje sport i zdrowy styl życia wśród swoich rówieśników. To pierwsza edycja, w której głos młodego pokolenia ma swojego ambasadora. Gospodarzem projektu jest Jerzy Mielewski, komentator i dziennikarz sportowy, który związany jest z programem od wielu lat.

Taniec wchodzi do gry

Największą nowością 9. edycji jest kategoria Energia Tańca. To ważne rozszerzenie programu, bo mówi coś istotnego: aktywność fizyczna nie ma jednej twarzy. Nie każde dziecko chce grać w koszykówkę czy biegać na boisku – i to jest zupełnie w porządku.

Taniec to pełnoprawna dyscyplina sportowa. Wymaga siły, koordynacji, wyczucia rytmu, a może przede wszystkim odwagi, żeby stanąć przed innymi i pokazać siebie. Michał Danilczuk, kapitan Drużyny Serca, mówi wprost, że taniec poprawia sylwetkę i pewność siebie, a emocje, które się przy nim pojawiają, są równie ważne jak technika. Dodanie tańca do programu to sygnał, że Drużyna Energii szuka uczniów wszędzie, nie tylko wśród tych, którzy już chodzą na treningi.

Jak wygląda konkurs?

Program przebiega etapami. Na początku szkoły zgłaszają się i przesyłają krótki materiał wideo lub prezentację pokazującą sportowego ducha placówki. To etap kwalifikacyjny i już tutaj widać, ile energii mają uczniowie.

Szkoły, które przejdą dalej, wchodzą w etap sportowy. Nauczyciele WF-u nagrywają uczniów podczas wykonywania zestawów ćwiczeń przygotowanych przez kapitanów drużyn. Filmy trafiają na platformę na stronie DruzynaEnergii.pl. Im więcej uczniów bierze udział w nagraniach, tym wyżej punktowana jest szkoła. Zaangażowanie liczy się bardziej niż doskonałość techniczna. Najlepsze szkoły awansują do Wielkiego Finału, gdzie czekają na nie gwiazdy polskiego sportu i niezapomniane sportowe emocje.

Co można wygrać?

Pula nagród w tej edycji przekracza pół miliona złotych. Pięć najlepszych szkół otrzyma po 15 tys. złotych na modernizację szkolnej infrastruktury sportowej, jak remont sali gimnastycznej, nowy sprzęt. Dodatkowo odwiedzą je ambasadorzy projektu, by poprowadzić z uczniami niezapomniane lekcje WF-u. ,Sto wyróżnionych placówek dostanie profesjonalne stroje sportowe: łącznie 3000 kompletów dla uczniów i 300 sportowych bluz dla nauczycieli.

Finaliści pojadą na dwudniowy finał, z zakwaterowaniem w hotelu, wyżywieniem i treningami z gwiazdami sportu, a nauczyciele, którzy zmotywują swoich uczniów do działania, mogą liczyć na vouchery zakupowe o wartości 1500 złotych. To nagrody, które zostają w szkole na długo: nowe boisko, nowe stroje, nowy sprzęt. Coś, co będą mogli wykorzystywać kolejni uczniowie przez wiele lat.

Sport jako tarcza

Kacper Gołębiowski, jeden z ambasadorów programu, opowiedział podczas inauguracji o tym, jak sport zmienił jego życie. Przyznał, że w szkole spotykał się z wykluczeniem, a ruch dał mu pewność siebie i siłę, której wtedy potrzebował. Powiedział też, że zależy mu na tym, żeby szkoła była miejscem, gdzie uczniowie wzajemnie się motywują zamiast wykluczać. To zdanie trafia w sedno tego, czym Drużyna Energii naprawdę jest. Nie chodzi tylko o sprawność fizyczną. Chodzi o to, żeby każde dziecko, nieważne, jak biega i czy w ogóle lubi biegać, mogło poczuć, że jest częścią czegoś razem z innymi.

Jerzy Mielewski, wieloletni gospodarz projektu, powiedział na inauguracji, że przez lata odwiedzał małe szkoły, gdzie uczy się czasem tylko kilkunastu uczniów, i za każdym razem widział w oczach dzieci niesamowitą pasję. Pasję, którą warto rozwijać – własnym przykładem, obecnością, zaproszeniem do wspólnej zabawy.

Drużyna Energii jest właśnie tym zaproszeniem. I w tym roku przyjęło je 527 szkół. MP

