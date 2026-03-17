Duplantis żeni się z Desire Inglander

Szwed w czwartek podczas gali skoku o tyczce "Mondo Classics" w Uppsali wynikiem 6,31 m po raz 15. poprawił własny rekord świata. W weekend Duplantis wystartuje w halowych mistrzostwach świata w Toruniu, gdzie rekord globu ustanowił po raz pierwszy.

Armand wystartuje w mityngu w Sztokholmie 7 czerwca i od razu poleci do Cannes, gdzie w dniach 13-14 czerwca odbędzie się jego ślub z Desire Inglander i wesele - przekazał Hoen norweskiej agencji NTB.

Duplantis wystartuje w pięciu mityngach Diamentowej Ligi

W nadchodzącym sezonie najlepszy tyczkarz i największa gwiazda "królowej sportu" ostatnich lat wystartuje w pięciu mityngach Diamentowej Ligi. Duplantis poza Sztokholmem, będą to 16 maja - Szanghaj, 28 czerwca - Paryż, 18 lipca - Londyn i 23 sierpnia - Chorzów.