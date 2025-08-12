Duplantis poprawił rekord w drugiej próbie

25-letni „Mondo” Duplantis po raz 13. pobił rekord świata, trzeci w 2025 roku po Clermont-Ferrand (6,27 m) w lutym i Sztokholmie (6,28 m) 15 czerwca. We wtorek podczas mityngu World Athletics Continental Tour Gold w stolicy Węgier pokonał poprzeczkę na wysokości 6,29 m w drugiej próbie.

Duplantis w weekend wystartuje w Chorzowie

Już w najbliższy weekend Duplantis będzie gwiazdą mityngu Diamentowej Ligi w Chorzowie. Podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej będzie miał okazję przekroczyć kolejną barierę – 6,30. Drugie miejsce w stolicy Węgier zajął wynikiem 6,02 trenowany przez Marcina Szczepańskiego Grek Emmanouil Karalis.