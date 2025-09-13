Bukowiecka, Włodarczyk, Fajdek na czele polskiej kadry
Polscy kibice na medal naszych reprezentantów najbardziej mogą liczyć w mikście 4×400 m, który legitymuje się w tym roku najlepszym wynikiem na świecie.
W składzie naszej reprezentacji na mistrzostwa świata, poza medalistką ostatnich igrzysk Natalią Bukowiecką, są m.in. trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk, pięciokrotny mistrz globu Paweł Fajdek i bardzo stabilna w tym sezonie w skoku wzwyż Maria Żodzik.
Polscy oszczepnicy dobrej formie
W stolicy Japonii wystartują także m.in. płotkarka Pia Skrzyszowska i sprinterka Ewa Swoboda. Paradoksalnie Polska największe szanse na medale może mieć w konkurencjach, w których w ostatnim czasie biało-czerwoni na podium nie stawali. W bardzo dobrej formie są polscy oszczepnicy, których trzech wystartuje w rywalizacji mężczyzn. Liderem kadry w tej konkurencji jest mistrz kraju Cyprian Mrzygłód, który w tym roku rzucał już powyżej 85 metrów. Dodatkowo pasuje mu rozbieg na stadionie w Tokio, dość miękki, sprawiający problemy wielu zawodnikom ze światowej czołówki, którzy rzucają z tzw. bloku.
Ben Hlima wystartuje jako pierwszy z Polaków
Wysoką formę prezentuje w tym sezonie także Maher Ben Hlima. To on jako pierwszy z Polaków zaprezentuje się w Tokio w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego w chodzie na dystansie na 35 km. O tej samej porze na trasę ruszy także w rywalizacji pań dwukrotna wicemistrzyni świata w chodzie z Eugene z 2022 roku Katarzyna Zdziebło, czwarta w rankingu World Athletics.
Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w lekkoatletyce
Na mistrzostwach świata w Tokio wystąpi 62 polskich lekkoatletów - 36 kobiet i 26 mężczyzn. Na czele reprezentacji są trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk oraz biegająca na 400 m Natalia Bukowiecka.
- KOBIETY
- 100 m, 4x100 m
- Ewa Swoboda (KS Podlasie Białystok)
- 400 m, 4x400 m, mikst 4x400 m
- Natalia Bukowiecka (KS Podlasie Białystok)
- Justyna Święty-Ersetic (KS AZS AWF Katowice)
- 800 m
- Margarita Koczanowa (AZS AWF Kraków)
- Angelika Sarna (AZS AWF Warszawa)
- Anna Wielgosz (CWKS Resovia Rzeszów)
- 1500 m
- Klaudia Kazimierska (LKS Vectra Włocławek)
- Weronika Lizakowska (AZS UMCS Lublin)
- maraton
- Aleksandra Brzezińska (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)
- Izabela Paszkiewicz (AZS UMCS Lublin)
- 100 m ppł
- Alicja Sielska (KS AZS AWF Kraków)
- Pia Skrzyszowska (KS AZS AWF Warszawa)
- 400 m ppł
- Anna Gryc (KS AZS AWF Warszawa)
- bieg na 3000 m z przeszkodami
- Alicja Konieczek (OŚ AZS Poznań)
- Kinga Królik (UKS Azymut Pabianice)
- skok wzwyż
- Maria Żodzik (KS Podlasie Białystok)
- skok w dal
- Nikola Horowska (ALKS AJP Gorzów Wielkopolski)
- Anna Matuszewicz (MKL Toruń)
- rzut dyskiem
- Daria Zabawska (AZS UMCS Lublin)
- rzut młotem
- Katarzyna Furmanek (KKL Kielce)
- Ewa Różańska (KS Podlasie Białystok)
- Anita Włodarczyk (KS AZS AWF Katowice)
- rzut oszczepem
- Maria Andrejczyk (LUKS Hańcza Suwałki)
- Małgorzata Maślak-Glugla (ULKS Tychowo)
- siedmiobój
- Adrianna Sułek-Schubert (KS Brda Bydgoszcz)
- chód na 35 km
- Agnieszka Ellward (WKS Flota Gdynia)
- chód na 20 km, chód 35 km
- Katarzyna Zdziebło (LKS Stal Mielec)
- 4x100 m
- Marlena Granaszewska (KS Podlasie Białystok)
- Magdalena Niemczyk (UKS Tiki Taka Kolbuszowa)
- Aleksandra Piotrowska (KS AZS AWFiS Gdańsk)
- Magdalena Stefanowicz (KS AZS AWF Katowice)
- Kryscina Cimanouska (KS AZS AWF Warszawa)
- 4x400 m, mikst 4x400 m
- Weronika Bartnowska (KS AZS AWF Warszawa)
- Aleksandra Formella (SKLA Sopot)
- Anastazja Kuś (KS AZS UWM Olsztyn)
- Alicja Wrona-Kutrzepa (AZS UMCS Lublin)
- MĘŻCZYŹNI
- 400 m, mikst 4x400 m
- Maksymilian Szwed (AZS Łódź)
- 800 m
- Filip Ostrowski (KKL Rodło Kwidzyn)
- Patryk Sieradzki (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)
- Maciej Wyderka (KS AZS AWF Katowice)
- 1500 m
- Filip Rak (AZS KU Politechniki Opolskiej)
- maraton
- Mateusz Kaczor (RLTL GGG Radom)
- 110 m ppł
- Damian Czykier (KS Podlasie Białystok)
- Jakub Szymański (SKLA Sopot)
- skok wzwyż
- Mateusz Kołodziejski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)
- skok o tyczce
- Piotr Lisek (KMS Szczecin)
- pchnięcie kulą
- Konrad Bukowiecki (KS AZS UWM Olsztyn)
- rzut młotem
- Paweł Fajdek (OŚ AZS Poznań)
- Marcin Wrotyński (OŚ AZS Poznań)
- rzut oszczepem
- Marcin Krukowski (KS Warszawianka Warszawa)
- Cyprian Mrzygłód (ALKS AJP Gorzów Wielkopolski)
- Dawid Wegner (LUKS Start Nakło nad Notecią)
- chód na 20 km, chód na 35 km
- Maher Ben Hlima (RKS Łódź)
- 4x100 m
- Adrian Brzeziński (MKL Toruń)
- Dominik Kopeć (KS Agros Zamość)
- Jakub Lempach (AZS UMCS Lublin)
- Adam Łukomski (KS AZS AWF Wrocław)
- Oliwer Wdowik (CWKS Resovia Rzeszów)
- Łukasz Żak (AZS UMCS Lublin)
- 4x400 m
- Kajetan Duszyński (AZS Łódź)
- Marcin Karolewski (KS AZS AWF Wrocław)
- Daniel Sołtysiak (OŚ AZS Poznań)
Terminarz mistrzostw świata w lekkoatletyce w Tokio. Zobacz, kiedy startują Polacy
Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Tokio rozpoczną się 13 września. Rywalizacja w stolicy potrwa 21 września.
- sobota, 13 września (liczba finałów - 5)
- 01.00 - chód na 35 km mężczyzn, FINAŁ (Maher Ben Hlima)
- 01.00 - chód na 35 km kobiet, FINAŁ (Agnieszka Ellward, Katarzyna Zdziebło)
- 02.00 - rzut dyskiem kobiet, grupa A, eliminacje (ew. Daria Zabawska)
- 03.55 - pchnięcie kulą mężczyzn, eliminacje (Konrad Bukowiecki)
- 03.55 - rzut dyskiem kobiet, grupa B, eliminacje (ew. Daria Zabawska)
- 04.23 - 100 m mężczyzn, preeliminacje
- 04.55 - mikst 4x400 m (Polska)
- 11.05 - 3000 m z przeszkodami, eliminacje
- 11.30 - skok w dal kobiet, eliminacje (Nikola Horowska, Anna Matuszewicz)
- 11.55 - 100 m kobiet, eliminacje (Ewa Swoboda)
- 12.05 - skok o tyczce, eliminacje (Piotr Lisek)
- 12.50 - 1500 m kobiet, eliminacje (Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska)
- 13.35 - 100 m mężczyzn, eliminacje
- 14.10 - pchnięcie kulą mężczyzn, FINAŁ (ew. Konrad Bukowiecki)
- 14.30 - 10000 m kobiet FINAŁ
- 15.20 - mikst 4x400 m FINAŁ (ew. Polska)
- niedziela, 14 września (liczba finałów - 6)
- 01.00 - maraton kobiet, FINAŁ (Aleksandra Brzezińska, Izabela Paszkiewicz)
- 02.00 - rzut młotem kobiet, eliminacje, grupa A (ew. Katarzyna Furmanek, Ewa Różańska, Anita Włodarczyk)
- 02.35 - 1500 m mężczyzn, eliminacje (Filip Rak)
- 03.45 - rzut młotem kobiet, eliminacje, grupa B (ew. Katarzyna Furmanek, Ewa Różańska, Anita Włodarczyk)
- 04.28 - 100 m ppł kobiet, eliminacje (Alicja Sielska, Pia Skrzyszowska)
- 11.35 - 400 m mężczyzn, eliminacje (Maksymilian Szwed)
- 11.40 - skok wzwyż mężczyzn, eliminacje (Mateusz Kołodziejski)
- 12.10 - rzut dyskiem, FINAŁ (ew. Daria Zabawska)
- 12.25 - 400 m kobiet, eliminacje (Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic)
- 13.20 - 100 m kobiet, półfinał (ew. Ewa Swoboda)
- 13.40 - skok w dal kobiet, FINAŁ (ew. Anna Matuszewicz, Nikola Horowska)
- 13.43 - 100 m mężczyzn, półfinał
- 14.05 - 1500 m kobiet, półfinał (ew. Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska)
- 14.30 - 10000 m mężczyzn, FINAŁ
- 15.13 - 100 m kobiet, FINAŁ (ew. Ewa Swoboda)
- 15.20 - 100 m mężczyzn, FINAŁ
- poniedziałek, 15 września (liczba finałów - 5)
- 01.00 - maraton mężczyzn, FINAŁ (Mateusz Kaczor)
- 02.00 - rzut młotem mężczyzn, eliminacje, grupa A (ew. Paweł Fajdek, Marcin Wrotyński)
- 02.05 - skok o tyczce kobiet, eliminacje
- 02.15 - 3000 m z przeszkodami kobiet, eliminacje (Alicja Konieczek, Kinga Królik)
- 03.45 - rzut młotem mężczyzn, eliminacje, grupa B (ew. Paweł Fajdek, Marcin Wrotyński)
- 04.20 - 400 m ppł kobiet, eliminacje (Anna Gryc)
- 12.35 - 400 m ppł mężczyzn, eliminacje
- 12.40 - skok w dal kobiet, eliminacje
- 13.10 - skok o tyczce mężczyzn, FINAŁ (ew. Piotr Lisek)
- 13.20 - 110 m ppł mężczyzn, eliminacje (Damian Czykier, Jakub Szymański)
- 14.00 - rzut młotem kobiet, FINAŁ (ew. Katarzyna Furmanek, Ewa Różańska, Anita Włodarczyk)
- 14.05 - 100 m ppł kobiet, półfinał (ew. Alicja Sielska, Pia Skrzyszowska)
- 14.30 - 1500 m mężczyzn, półfinał (ew. Filip Rak)
- 14.55 - 3000 m z przeszkodami, FINAŁ
- 15.20 - 100 m ppł kobiet, FINAŁ (ew. Alicja Sielska, Pia Skrzyszowska)
- wtorek, 16 września (liczba finałów - 4)
- 12.35 - 800 m mężczyzn, eliminacje (Filip Ostrowski, Patryk Sieradzki, Maciej Wyderka)
- 12.40 - trójskok kobiet, eliminacje
- 13.35 - skok wzwyż mężczyzn, FINAŁ (ew. Mateusz Kołodziejski)
- 13.40 - 110 m ppł, półfinał (ew. Damian Czykier, Jakub Szymański)
- 14.00 - rzut młotem mężczyzn, FINAŁ (ew. Paweł Fajdek, Marcin Wrotyński)
- 14.05 - 400 m kobiet, półfinał (ew. Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic)
- 14.35 - 400 m mężczyzn, półfinał (ew. Maksymilian Szwed)
- 15.05 - 1500 m kobiet, FINAŁ (ew. Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska)
- 15.20 - 110 m ppł mężczyzn (ew. Damian Czykier, Jakub Szymański)
- środa, 17 września (liczba finałów - 4)
- 12.05 - trójskok mężczyzn, eliminacje
- 12.10 - rzut oszczepem mężczyzn, eliminacje, grupa A (ew. Marcin Krukowski, Cyprian Mrzygłód, Dawid Wegner)
- 12.30 - 200 m kobiet, eliminacje
- 13.10 - skok o tyczce kobiet, FINAŁ
- 13.15 - 200 m mężczyzn, eliminacje
- 13.45 - rzut oszczepem mężczyzn, eliminacje, grupa B (ew. Marcin Krukowski, Cyprian Mrzygłód, Dawid Wegner)
- 13.50 - skok w dal mężczyzn, FINAŁ
- 14.00 - 400 m ppł kobiet, półfinał (ew. Anna Gryc)
- 14.30 - 400 m ppł mężczyzn, półfinał
- 14.57 - 3000 m z przeszkodami kobiet, FINAŁ (ew. Alicja Konieczek, Kinga Królik)
- 15.20 - 1500 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Filip Rak)
- czwartek, 18 września (liczba finałów - 4)
- 12.05 - 5000 m kobiet, eliminacje
- 12.15 - skok wzwyż kobiet, eliminacje (Maria Żodzik)
- 12.23 - rzut oszczepem mężczyzn, FINAŁ (ew. Marcin Krukowski, Cyprian Mrzygłód, Dawid Wegner)
- 12.55 - 800 m kobiet, eliminacje (Margarita Koczanowa, Angelika Sarna, Anna Wielgosz)
- 13.55 - trójskok kobiet, FINAŁ
- 14.02 - 200 m mężczyzn, półfinał
- 14.24 - 200 m kobiet, półfinał
- 14.45 - 800 m mężczyzn, półfinał (ew. Filip Ostrowski, Patryk Sieradzki, Maciej Wyderka)
- 15.10 - 400 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Maksymilian Szwed)
- 15.24 - 400 m kobiet, FINAŁ (ew. Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic)
- piątek, 19 września (liczba finałów - 5)
- 10.33 - 100 m ppł, siedmiobój (Adrianna Sułek-Schubert)
- 11.20 - skok wzwyż, siedmiobój (Adrianna Sułek-Schubert)
- 12.30 - rzut oszczepem, eliminacje, grupa A (ew. Maria Andrejczyk, Małgorzata Maślak-Glugla)
- 13.05 - 5000 m mężczyzn, eliminacje
- 13.30 - pchnięcie kulą, siedmiobój, (Adrianna Sułek-Schubert)
- 13.45 - 800 m kobiet, półfinał (ew. Margarita Koczanowa, Angelika Sarna, Anna Wielgosz)
- 13.50 - trójskok mężczyzn, FINAŁ
- 14.00 - rzut oszczepem, eliminacje, grupa B (ew. Maria Andrejczyk, Małgorzata Maślak-Glugla)
- 14.15 - 400 m ppł mężczyzn, FINAŁ
- 14.27 - 400 m ppł kobiet, FINAŁ (ew. Anna Gryc)
- 14.38 - 200 m, siedmiobój (Adrianna Sułek-Schubert)
- 15.06 - 200 m mężczyzn, FINAŁ
- 15.22 - 200 m kobiet, FINAŁ
- sobota, 20 września (liczba finałów - 7)
- 00.30 - chód na 20 km, FINAŁ (Katarzyna Zdziebło)
- 02.00 - rzut dyskiem mężczyzn, eliminacje, grupa A
- 02.25 - 100 m, dziesięciobój
- 02.50 - chód na 20 km, FINAŁ (Maher Ben Hlima)
- 03.00 - pchnięcie kulą kobiet, eliminacja
- 03.05 - skok w dal, dziesięciobój
- 03.35 - rzut dyskiem mężczyzn, eliminacje, grupa B
- 04.30 - skok w dal, siedmiobój (Adrianna Sułek-Schubert)
- 04.45 - pchnięcie kulą, dziesięciobój
- 12.00 - rzut oszczepem, siedmiobój (Adrianna Sułek-Schubert)
- 12.05 - skok wzwyż, dziesięciobój
- 12.35 - 4x400 m mężczyzn, eliminacje
- 12.54 - pchnięcie kulą kobiet, FINAŁ
- 13.00 - 4x400 m kobiet, eliminacje (Polska)
- 13.25 - 4x100 m mężczyzn, eliminacje (Polska)
- 13.45 - 4x100 m kobiet, eliminacje (Polska)
- 14.05 - rzut oszczepem kobiet, FINAŁ (ew. Maria Andrejczyk, Małgorzata Maślak-Glugla)
- 14.11 - 800 m, siedmiobój, FINAŁ (Adrianna Sułek-Schubert)
- 14.29 - 5000 m kobiet, FINAŁ
- 14.55 - 400 m, dziesięciobój
- 15.22 - 800 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Filip Ostrowski, Patryk Sieradzki, Maciej Wyderka)
- niedziela, 21 września (liczba finałów: 9)
- 02.05 - 110 m ppł, dziesięciobój
- 02.55 - rzut dyskiem, dziesięciobój
- 04.35 - skok o tyczce, dziesięciobój
- 10.35 - rzut oszczepem, dziesięciobój
- 12.30 - skok wzwyż kobiet, FINAŁ (ew. Maria Żodzik)
- 12.35 - 800 m kobiet, FINAŁ (ew. Margarita Koczanowa, Angelika Sarna, Anna Wielgosz)
- 12.50 - 5000 m mężczyzn, FINAŁ
- 13.00 - rzut dyskiem mężczyzn, FINAŁ
- 13.25 - 4x400 m mężczyzn
- 13.40 - 4x400 m kobiet (ew. Polska)
- 13.55 - 1500 m, dziesięciobój, FINAŁ
- 14.10 - 4x100 m kobiet, FINAŁ (ew. Polska)
- 14.20 - 4x100 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Polska)
