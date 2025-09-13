Bukowiecka, Włodarczyk, Fajdek na czele polskiej kadry

Polscy kibice na medal naszych reprezentantów najbardziej mogą liczyć w mikście 4×400 m, który legitymuje się w tym roku najlepszym wynikiem na świecie.

W składzie naszej reprezentacji na mistrzostwa świata, poza medalistką ostatnich igrzysk Natalią Bukowiecką, są m.in. trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk, pięciokrotny mistrz globu Paweł Fajdek i bardzo stabilna w tym sezonie w skoku wzwyż Maria Żodzik.

Polscy oszczepnicy dobrej formie

W stolicy Japonii wystartują także m.in. płotkarka Pia Skrzyszowska i sprinterka Ewa Swoboda. Paradoksalnie Polska największe szanse na medale może mieć w konkurencjach, w których w ostatnim czasie biało-czerwoni na podium nie stawali. W bardzo dobrej formie są polscy oszczepnicy, których trzech wystartuje w rywalizacji mężczyzn. Liderem kadry w tej konkurencji jest mistrz kraju Cyprian Mrzygłód, który w tym roku rzucał już powyżej 85 metrów. Dodatkowo pasuje mu rozbieg na stadionie w Tokio, dość miękki, sprawiający problemy wielu zawodnikom ze światowej czołówki, którzy rzucają z tzw. bloku.

Ben Hlima wystartuje jako pierwszy z Polaków

Wysoką formę prezentuje w tym sezonie także Maher Ben Hlima. To on jako pierwszy z Polaków zaprezentuje się w Tokio w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego w chodzie na dystansie na 35 km. O tej samej porze na trasę ruszy także w rywalizacji pań dwukrotna wicemistrzyni świata w chodzie z Eugene z 2022 roku Katarzyna Zdziebło, czwarta w rankingu World Athletics.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w lekkoatletyce

Na mistrzostwach świata w Tokio wystąpi 62 polskich lekkoatletów - 36 kobiet i 26 mężczyzn. Na czele reprezentacji są trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk oraz biegająca na 400 m Natalia Bukowiecka.

  • KOBIETY
  • 100 m, 4x100 m
  • Ewa Swoboda (KS Podlasie Białystok)
  • 400 m, 4x400 m, mikst 4x400 m
  • Natalia Bukowiecka (KS Podlasie Białystok)
  • Justyna Święty-Ersetic (KS AZS AWF Katowice)
  • 800 m
  • Margarita Koczanowa (AZS AWF Kraków)
  • Angelika Sarna (AZS AWF Warszawa)
  • Anna Wielgosz (CWKS Resovia Rzeszów)
  • 1500 m
  • Klaudia Kazimierska (LKS Vectra Włocławek)
  • Weronika Lizakowska (AZS UMCS Lublin)
  • maraton
  • Aleksandra Brzezińska (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)
  • Izabela Paszkiewicz (AZS UMCS Lublin)
  • 100 m ppł
  • Alicja Sielska (KS AZS AWF Kraków)
  • Pia Skrzyszowska (KS AZS AWF Warszawa)
  • 400 m ppł
  • Anna Gryc (KS AZS AWF Warszawa)
  • bieg na 3000 m z przeszkodami
  • Alicja Konieczek (OŚ AZS Poznań)
  • Kinga Królik (UKS Azymut Pabianice)
  • skok wzwyż
  • Maria Żodzik (KS Podlasie Białystok)
  • skok w dal
  • Nikola Horowska (ALKS AJP Gorzów Wielkopolski)
  • Anna Matuszewicz (MKL Toruń)
  • rzut dyskiem
  • Daria Zabawska (AZS UMCS Lublin)
  • rzut młotem
  • Katarzyna Furmanek (KKL Kielce)
  • Ewa Różańska (KS Podlasie Białystok)
  • Anita Włodarczyk (KS AZS AWF Katowice)
  • rzut oszczepem
  • Maria Andrejczyk (LUKS Hańcza Suwałki)
  • Małgorzata Maślak-Glugla (ULKS Tychowo)
  • siedmiobój
  • Adrianna Sułek-Schubert (KS Brda Bydgoszcz)
  • chód na 35 km
  • Agnieszka Ellward (WKS Flota Gdynia)
  • chód na 20 km, chód 35 km
  • Katarzyna Zdziebło (LKS Stal Mielec)
  • 4x100 m
  • Marlena Granaszewska (KS Podlasie Białystok)
  • Magdalena Niemczyk (UKS Tiki Taka Kolbuszowa)
  • Aleksandra Piotrowska (KS AZS AWFiS Gdańsk)
  • Magdalena Stefanowicz (KS AZS AWF Katowice)
  • Kryscina Cimanouska (KS AZS AWF Warszawa)
  • 4x400 m, mikst 4x400 m
  • Weronika Bartnowska (KS AZS AWF Warszawa)
  • Aleksandra Formella (SKLA Sopot)
  • Anastazja Kuś (KS AZS UWM Olsztyn)
  • Alicja Wrona-Kutrzepa (AZS UMCS Lublin)
  • MĘŻCZYŹNI
  • 400 m, mikst 4x400 m
  • Maksymilian Szwed (AZS Łódź)
  • 800 m
  • Filip Ostrowski (KKL Rodło Kwidzyn)
  • Patryk Sieradzki (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)
  • Maciej Wyderka (KS AZS AWF Katowice)
  • 1500 m
  • Filip Rak (AZS KU Politechniki Opolskiej)
  • maraton
  • Mateusz Kaczor (RLTL GGG Radom)
  • 110 m ppł
  • Damian Czykier (KS Podlasie Białystok)
  • Jakub Szymański (SKLA Sopot)
  • skok wzwyż
  • Mateusz Kołodziejski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)
  • skok o tyczce
  • Piotr Lisek (KMS Szczecin)
  • pchnięcie kulą
  • Konrad Bukowiecki (KS AZS UWM Olsztyn)
  • rzut młotem
  • Paweł Fajdek (OŚ AZS Poznań)
  • Marcin Wrotyński (OŚ AZS Poznań)
  • rzut oszczepem
  • Marcin Krukowski (KS Warszawianka Warszawa)
  • Cyprian Mrzygłód (ALKS AJP Gorzów Wielkopolski)
  • Dawid Wegner (LUKS Start Nakło nad Notecią)
  • chód na 20 km, chód na 35 km
  • Maher Ben Hlima (RKS Łódź)
  • 4x100 m
  • Adrian Brzeziński (MKL Toruń)
  • Dominik Kopeć (KS Agros Zamość)
  • Jakub Lempach (AZS UMCS Lublin)
  • Adam Łukomski (KS AZS AWF Wrocław)
  • Oliwer Wdowik (CWKS Resovia Rzeszów)
  • Łukasz Żak (AZS UMCS Lublin)
  • 4x400 m
  • Kajetan Duszyński (AZS Łódź)
  • Marcin Karolewski (KS AZS AWF Wrocław)
  • Daniel Sołtysiak (OŚ AZS Poznań)

Terminarz mistrzostw świata w lekkoatletyce w Tokio. Zobacz, kiedy startują Polacy

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Tokio rozpoczną się 13 września. Rywalizacja w stolicy potrwa 21 września.

  • sobota, 13 września (liczba finałów - 5)
  • 01.00 - chód na 35 km mężczyzn, FINAŁ (Maher Ben Hlima)
  • 01.00 - chód na 35 km kobiet, FINAŁ (Agnieszka Ellward, Katarzyna Zdziebło)
  • 02.00 - rzut dyskiem kobiet, grupa A, eliminacje (ew. Daria Zabawska)
  • 03.55 - pchnięcie kulą mężczyzn, eliminacje (Konrad Bukowiecki)
  • 03.55 - rzut dyskiem kobiet, grupa B, eliminacje (ew. Daria Zabawska)
  • 04.23 - 100 m mężczyzn, preeliminacje
  • 04.55 - mikst 4x400 m (Polska)
  • 11.05 - 3000 m z przeszkodami, eliminacje
  • 11.30 - skok w dal kobiet, eliminacje (Nikola Horowska, Anna Matuszewicz)
  • 11.55 - 100 m kobiet, eliminacje (Ewa Swoboda)
  • 12.05 - skok o tyczce, eliminacje (Piotr Lisek)
  • 12.50 - 1500 m kobiet, eliminacje (Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska)
  • 13.35 - 100 m mężczyzn, eliminacje
  • 14.10 - pchnięcie kulą mężczyzn, FINAŁ (ew. Konrad Bukowiecki)
  • 14.30 - 10000 m kobiet FINAŁ
  • 15.20 - mikst 4x400 m FINAŁ (ew. Polska)
  • niedziela, 14 września (liczba finałów - 6)
  • 01.00 - maraton kobiet, FINAŁ (Aleksandra Brzezińska, Izabela Paszkiewicz)
  • 02.00 - rzut młotem kobiet, eliminacje, grupa A (ew. Katarzyna Furmanek, Ewa Różańska, Anita Włodarczyk)
  • 02.35 - 1500 m mężczyzn, eliminacje (Filip Rak)
  • 03.45 - rzut młotem kobiet, eliminacje, grupa B (ew. Katarzyna Furmanek, Ewa Różańska, Anita Włodarczyk)
  • 04.28 - 100 m ppł kobiet, eliminacje (Alicja Sielska, Pia Skrzyszowska)
  • 11.35 - 400 m mężczyzn, eliminacje (Maksymilian Szwed)
  • 11.40 - skok wzwyż mężczyzn, eliminacje (Mateusz Kołodziejski)
  • 12.10 - rzut dyskiem, FINAŁ (ew. Daria Zabawska)
  • 12.25 - 400 m kobiet, eliminacje (Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic)
  • 13.20 - 100 m kobiet, półfinał (ew. Ewa Swoboda)
  • 13.40 - skok w dal kobiet, FINAŁ (ew. Anna Matuszewicz, Nikola Horowska)
  • 13.43 - 100 m mężczyzn, półfinał
  • 14.05 - 1500 m kobiet, półfinał (ew. Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska)
  • 14.30 - 10000 m mężczyzn, FINAŁ
  • 15.13 - 100 m kobiet, FINAŁ (ew. Ewa Swoboda)
  • 15.20 - 100 m mężczyzn, FINAŁ
  • poniedziałek, 15 września (liczba finałów - 5)
  • 01.00 - maraton mężczyzn, FINAŁ (Mateusz Kaczor)
  • 02.00 - rzut młotem mężczyzn, eliminacje, grupa A (ew. Paweł Fajdek, Marcin Wrotyński)
  • 02.05 - skok o tyczce kobiet, eliminacje
  • 02.15 - 3000 m z przeszkodami kobiet, eliminacje (Alicja Konieczek, Kinga Królik)
  • 03.45 - rzut młotem mężczyzn, eliminacje, grupa B (ew. Paweł Fajdek, Marcin Wrotyński)
  • 04.20 - 400 m ppł kobiet, eliminacje (Anna Gryc)
  • 12.35 - 400 m ppł mężczyzn, eliminacje
  • 12.40 - skok w dal kobiet, eliminacje
  • 13.10 - skok o tyczce mężczyzn, FINAŁ (ew. Piotr Lisek)
  • 13.20 - 110 m ppł mężczyzn, eliminacje (Damian Czykier, Jakub Szymański)
  • 14.00 - rzut młotem kobiet, FINAŁ (ew. Katarzyna Furmanek, Ewa Różańska, Anita Włodarczyk)
  • 14.05 - 100 m ppł kobiet, półfinał (ew. Alicja Sielska, Pia Skrzyszowska)
  • 14.30 - 1500 m mężczyzn, półfinał (ew. Filip Rak)
  • 14.55 - 3000 m z przeszkodami, FINAŁ
  • 15.20 - 100 m ppł kobiet, FINAŁ (ew. Alicja Sielska, Pia Skrzyszowska)
  • wtorek, 16 września (liczba finałów - 4)
  • 12.35 - 800 m mężczyzn, eliminacje (Filip Ostrowski, Patryk Sieradzki, Maciej Wyderka)
  • 12.40 - trójskok kobiet, eliminacje
  • 13.35 - skok wzwyż mężczyzn, FINAŁ (ew. Mateusz Kołodziejski)
  • 13.40 - 110 m ppł, półfinał (ew. Damian Czykier, Jakub Szymański)
  • 14.00 - rzut młotem mężczyzn, FINAŁ (ew. Paweł Fajdek, Marcin Wrotyński)
  • 14.05 - 400 m kobiet, półfinał (ew. Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic)
  • 14.35 - 400 m mężczyzn, półfinał (ew. Maksymilian Szwed)
  • 15.05 - 1500 m kobiet, FINAŁ (ew. Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska)
  • 15.20 - 110 m ppł mężczyzn (ew. Damian Czykier, Jakub Szymański)
  • środa, 17 września (liczba finałów - 4)
  • 12.05 - trójskok mężczyzn, eliminacje
  • 12.10 - rzut oszczepem mężczyzn, eliminacje, grupa A (ew. Marcin Krukowski, Cyprian Mrzygłód, Dawid Wegner)
  • 12.30 - 200 m kobiet, eliminacje
  • 13.10 - skok o tyczce kobiet, FINAŁ
  • 13.15 - 200 m mężczyzn, eliminacje
  • 13.45 - rzut oszczepem mężczyzn, eliminacje, grupa B (ew. Marcin Krukowski, Cyprian Mrzygłód, Dawid Wegner)
  • 13.50 - skok w dal mężczyzn, FINAŁ
  • 14.00 - 400 m ppł kobiet, półfinał (ew. Anna Gryc)
  • 14.30 - 400 m ppł mężczyzn, półfinał
  • 14.57 - 3000 m z przeszkodami kobiet, FINAŁ (ew. Alicja Konieczek, Kinga Królik)
  • 15.20 - 1500 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Filip Rak)
  • czwartek, 18 września (liczba finałów - 4)
  • 12.05 - 5000 m kobiet, eliminacje
  • 12.15 - skok wzwyż kobiet, eliminacje (Maria Żodzik)
  • 12.23 - rzut oszczepem mężczyzn, FINAŁ (ew. Marcin Krukowski, Cyprian Mrzygłód, Dawid Wegner)
  • 12.55 - 800 m kobiet, eliminacje (Margarita Koczanowa, Angelika Sarna, Anna Wielgosz)
  • 13.55 - trójskok kobiet, FINAŁ
  • 14.02 - 200 m mężczyzn, półfinał
  • 14.24 - 200 m kobiet, półfinał
  • 14.45 - 800 m mężczyzn, półfinał (ew. Filip Ostrowski, Patryk Sieradzki, Maciej Wyderka)
  • 15.10 - 400 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Maksymilian Szwed)
  • 15.24 - 400 m kobiet, FINAŁ (ew. Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic)
  • piątek, 19 września (liczba finałów - 5)
  • 10.33 - 100 m ppł, siedmiobój (Adrianna Sułek-Schubert)
  • 11.20 - skok wzwyż, siedmiobój (Adrianna Sułek-Schubert)
  • 12.30 - rzut oszczepem, eliminacje, grupa A (ew. Maria Andrejczyk, Małgorzata Maślak-Glugla)
  • 13.05 - 5000 m mężczyzn, eliminacje
  • 13.30 - pchnięcie kulą, siedmiobój, (Adrianna Sułek-Schubert)
  • 13.45 - 800 m kobiet, półfinał (ew. Margarita Koczanowa, Angelika Sarna, Anna Wielgosz)
  • 13.50 - trójskok mężczyzn, FINAŁ
  • 14.00 - rzut oszczepem, eliminacje, grupa B (ew. Maria Andrejczyk, Małgorzata Maślak-Glugla)
  • 14.15 - 400 m ppł mężczyzn, FINAŁ
  • 14.27 - 400 m ppł kobiet, FINAŁ (ew. Anna Gryc)
  • 14.38 - 200 m, siedmiobój (Adrianna Sułek-Schubert)
  • 15.06 - 200 m mężczyzn, FINAŁ
  • 15.22 - 200 m kobiet, FINAŁ
  • sobota, 20 września (liczba finałów - 7)
  • 00.30 - chód na 20 km, FINAŁ (Katarzyna Zdziebło)
  • 02.00 - rzut dyskiem mężczyzn, eliminacje, grupa A
  • 02.25 - 100 m, dziesięciobój
  • 02.50 - chód na 20 km, FINAŁ (Maher Ben Hlima)
  • 03.00 - pchnięcie kulą kobiet, eliminacja
  • 03.05 - skok w dal, dziesięciobój
  • 03.35 - rzut dyskiem mężczyzn, eliminacje, grupa B
  • 04.30 - skok w dal, siedmiobój (Adrianna Sułek-Schubert)
  • 04.45 - pchnięcie kulą, dziesięciobój
  • 12.00 - rzut oszczepem, siedmiobój (Adrianna Sułek-Schubert)
  • 12.05 - skok wzwyż, dziesięciobój
  • 12.35 - 4x400 m mężczyzn, eliminacje
  • 12.54 - pchnięcie kulą kobiet, FINAŁ
  • 13.00 - 4x400 m kobiet, eliminacje (Polska)
  • 13.25 - 4x100 m mężczyzn, eliminacje (Polska)
  • 13.45 - 4x100 m kobiet, eliminacje (Polska)
  • 14.05 - rzut oszczepem kobiet, FINAŁ (ew. Maria Andrejczyk, Małgorzata Maślak-Glugla)
  • 14.11 - 800 m, siedmiobój, FINAŁ (Adrianna Sułek-Schubert)
  • 14.29 - 5000 m kobiet, FINAŁ
  • 14.55 - 400 m, dziesięciobój
  • 15.22 - 800 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Filip Ostrowski, Patryk Sieradzki, Maciej Wyderka)
  • niedziela, 21 września (liczba finałów: 9)
  • 02.05 - 110 m ppł, dziesięciobój
  • 02.55 - rzut dyskiem, dziesięciobój
  • 04.35 - skok o tyczce, dziesięciobój
  • 10.35 - rzut oszczepem, dziesięciobój
  • 12.30 - skok wzwyż kobiet, FINAŁ (ew. Maria Żodzik)
  • 12.35 - 800 m kobiet, FINAŁ (ew. Margarita Koczanowa, Angelika Sarna, Anna Wielgosz)
  • 12.50 - 5000 m mężczyzn, FINAŁ
  • 13.00 - rzut dyskiem mężczyzn, FINAŁ
  • 13.25 - 4x400 m mężczyzn
  • 13.40 - 4x400 m kobiet (ew. Polska)
  • 13.55 - 1500 m, dziesięciobój, FINAŁ
  • 14.10 - 4x100 m kobiet, FINAŁ (ew. Polska)
  • 14.20 - 4x100 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Polska)