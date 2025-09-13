Bukowiecka, Włodarczyk, Fajdek na czele polskiej kadry

Polscy kibice na medal naszych reprezentantów najbardziej mogą liczyć w mikście 4×400 m, który legitymuje się w tym roku najlepszym wynikiem na świecie.

W składzie naszej reprezentacji na mistrzostwa świata, poza medalistką ostatnich igrzysk Natalią Bukowiecką, są m.in. trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk, pięciokrotny mistrz globu Paweł Fajdek i bardzo stabilna w tym sezonie w skoku wzwyż Maria Żodzik.

Polscy oszczepnicy dobrej formie

W stolicy Japonii wystartują także m.in. płotkarka Pia Skrzyszowska i sprinterka Ewa Swoboda. Paradoksalnie Polska największe szanse na medale może mieć w konkurencjach, w których w ostatnim czasie biało-czerwoni na podium nie stawali. W bardzo dobrej formie są polscy oszczepnicy, których trzech wystartuje w rywalizacji mężczyzn. Liderem kadry w tej konkurencji jest mistrz kraju Cyprian Mrzygłód, który w tym roku rzucał już powyżej 85 metrów. Dodatkowo pasuje mu rozbieg na stadionie w Tokio, dość miękki, sprawiający problemy wielu zawodnikom ze światowej czołówki, którzy rzucają z tzw. bloku.

Ben Hlima wystartuje jako pierwszy z Polaków

Wysoką formę prezentuje w tym sezonie także Maher Ben Hlima. To on jako pierwszy z Polaków zaprezentuje się w Tokio w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego w chodzie na dystansie na 35 km. O tej samej porze na trasę ruszy także w rywalizacji pań dwukrotna wicemistrzyni świata w chodzie z Eugene z 2022 roku Katarzyna Zdziebło, czwarta w rankingu World Athletics.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w lekkoatletyce

KOBIETY

100 m, 4x100 m

Ewa Swoboda (KS Podlasie Białystok)

400 m, 4x400 m, mikst 4x400 m

Natalia Bukowiecka (KS Podlasie Białystok)

Justyna Święty-Ersetic (KS AZS AWF Katowice)

800 m

Margarita Koczanowa (AZS AWF Kraków)

Angelika Sarna (AZS AWF Warszawa)

Anna Wielgosz (CWKS Resovia Rzeszów)

1500 m

Klaudia Kazimierska (LKS Vectra Włocławek)

Weronika Lizakowska (AZS UMCS Lublin)

maraton

Aleksandra Brzezińska (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)

Izabela Paszkiewicz (AZS UMCS Lublin)

100 m ppł

Alicja Sielska (KS AZS AWF Kraków)

Pia Skrzyszowska (KS AZS AWF Warszawa)

400 m ppł

Anna Gryc (KS AZS AWF Warszawa)

bieg na 3000 m z przeszkodami

Alicja Konieczek (OŚ AZS Poznań)

Kinga Królik (UKS Azymut Pabianice)

skok wzwyż

Maria Żodzik (KS Podlasie Białystok)

skok w dal

Nikola Horowska (ALKS AJP Gorzów Wielkopolski)

Anna Matuszewicz (MKL Toruń)

rzut dyskiem

Daria Zabawska (AZS UMCS Lublin)

rzut młotem

Katarzyna Furmanek (KKL Kielce)

Ewa Różańska (KS Podlasie Białystok)

Anita Włodarczyk (KS AZS AWF Katowice)

rzut oszczepem

Maria Andrejczyk (LUKS Hańcza Suwałki)

Małgorzata Maślak-Glugla (ULKS Tychowo)

siedmiobój

Adrianna Sułek-Schubert (KS Brda Bydgoszcz)

chód na 35 km

Agnieszka Ellward (WKS Flota Gdynia)

chód na 20 km, chód 35 km

Katarzyna Zdziebło (LKS Stal Mielec)

4x100 m

Marlena Granaszewska (KS Podlasie Białystok)

Magdalena Niemczyk (UKS Tiki Taka Kolbuszowa)

Aleksandra Piotrowska (KS AZS AWFiS Gdańsk)

Magdalena Stefanowicz (KS AZS AWF Katowice)

Kryscina Cimanouska (KS AZS AWF Warszawa)

4x400 m, mikst 4x400 m

Weronika Bartnowska (KS AZS AWF Warszawa)

Aleksandra Formella (SKLA Sopot)

Anastazja Kuś (KS AZS UWM Olsztyn)

Alicja Wrona-Kutrzepa (AZS UMCS Lublin)

MĘŻCZYŹNI

400 m, mikst 4x400 m

Maksymilian Szwed (AZS Łódź)

800 m

Filip Ostrowski (KKL Rodło Kwidzyn)

Patryk Sieradzki (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)

Maciej Wyderka (KS AZS AWF Katowice)

1500 m

Filip Rak (AZS KU Politechniki Opolskiej)

maraton

Mateusz Kaczor (RLTL GGG Radom)

110 m ppł

Damian Czykier (KS Podlasie Białystok)

Jakub Szymański (SKLA Sopot)

skok wzwyż

Mateusz Kołodziejski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)

skok o tyczce

Piotr Lisek (KMS Szczecin)

pchnięcie kulą

Konrad Bukowiecki (KS AZS UWM Olsztyn)

rzut młotem

Paweł Fajdek (OŚ AZS Poznań)

Marcin Wrotyński (OŚ AZS Poznań)

rzut oszczepem

Marcin Krukowski (KS Warszawianka Warszawa)

Cyprian Mrzygłód (ALKS AJP Gorzów Wielkopolski)

Dawid Wegner (LUKS Start Nakło nad Notecią)

chód na 20 km, chód na 35 km

Maher Ben Hlima (RKS Łódź)

4x100 m

Adrian Brzeziński (MKL Toruń)

Dominik Kopeć (KS Agros Zamość)

Jakub Lempach (AZS UMCS Lublin)

Adam Łukomski (KS AZS AWF Wrocław)

Oliwer Wdowik (CWKS Resovia Rzeszów)

Łukasz Żak (AZS UMCS Lublin)

4x400 m

Kajetan Duszyński (AZS Łódź)

Marcin Karolewski (KS AZS AWF Wrocław)

Daniel Sołtysiak (OŚ AZS Poznań)

Terminarz mistrzostw świata w lekkoatletyce w Tokio. Zobacz, kiedy startują Polacy

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Tokio rozpoczną się 13 września. Rywalizacja w stolicy potrwa 21 września.