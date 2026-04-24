Wielkie wyróżnienie dla Polski. Prestiżowa impreza na Stadionie Śląskim w Chorzowie

Historyczna decyzja europejskiej federacji

Zdaniem prezesa PZLA Sebastiana Chmary piątkowa decyzja europejskiej federacji w sprawie lokalizacji mistrzostw jest historyczna. Jeszcze nigdy w historii Polska nie gościła najważniejszej stadionowej imprezy lekkoatletycznej na Starym Kontynencie. Rozpoczynamy wyjątkowy projekt, flagowy dla polskiej lekkoatletyki w najbliższych miesiącach i latach. Wspólnie z naszymi partnerami, czyli samorządem województwa śląskiego oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki, podejmiemy wszelkie kroki, aby ta impreza zakończyła się nie tylko sukcesem organizacyjnym, ale także sportowym - zadeklarował Chmara.

Samorząd województwa jest właścicielem chorzowskiej areny, która od lata 2021 jest Narodowym Stadionem Lekkoatletycznym. Obiekt gościł m.in. nieoficjalne MŚ sztafet (2021), dwukrotnie Drużynowe ME (2021, 2023) oraz zawody Igrzysk Europejskich (2023). Od 2018 roku rozgrywany jest miejscem Memoriału Kamili Skolimowskiej, obecnie zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi.

Mamy to. Po raz pierwszy w historii lekkoatletyczne ME odbędą się w naszym kraju. Od czasów piłkarskiego Euro 2012 nie mieliśmy w Polsce tak wielkiego wydarzenia sportowego. To efekt naszych ambicji i wieloletnich starań. Kiedy modernizowaliśmy Stadion Śląski to przyświecała nam idea, aby organizować właśnie takie prestiżowe imprezy. Narodowy Stadion Lekkoatletyczny gościł już najważniejsze na świecie sportowe wydarzenia - powiedział marszałek woj. Śląskiego Wojciech Saługa.

Jesteśmy w światowej czołówce organizatorów lekkoatletycznych zmagań. Spełniamy najwyższe kryteria, stworzyliśmy dom dla lekkoatletów z całego świata, jesteśmy doskonale oceniani przez ekspertów i zawodników. Już dziś zapraszam kibiców na mistrzostwa Europy w 2028 roku - dodał Saługa.

Rząd wesprze organizację mistrzostw w Chorzowie

Chorzowski stadion był już od kilku lat wymieniany jako arena ME w 2028. W 2021 roku nawet oficjalnie to potwierdzono, ale pół roku temu okazało się, że konieczne są dodatkowe formalności. Jak tłumaczono, ze względu na "wzrost kosztów związanych z inflacją, a także potrzebą nowych gwarancji rządowych". Ofertę przedstawił wtedy też Belgrad i procedura zakończyła się oficjalnie teraz.

Lekkoatletyczne ME organizowane są przez kontynentalną federację od 1934 roku. Pierwotnie zawody odbywały się co cztery lata. W 2007 roku Kongres European Athletics podjął decyzję, że od 2010 roku będą się przeprowadzane co dwa lata. W 2028 roku po raz czwarty odbędą się krótko przed igrzyskami olimpijskimi.

Mistrzostwa Europy Silesia 2028 to nasz wspólny projekt. Z pełnym wsparciem rządu i ogromną determinacją pokażemy, że Polska potrafi organizować wydarzenia na najwyższym poziomie. Pokażemy też światu piękno Polski. Wierzę, że będą to najlepsze mistrzostwa w historii - ocenił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.