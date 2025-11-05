Ingebrigtsen kupił gospodarstwo blisko domu

Co najważniejsze Ingebrigtsen, razem z gruntem o powierzchni 14 hektarów, zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi przejął od poprzedniego właściciela kwotę mleczną umożliwiającą mu sprzedaż mleka po zagwarantowanej cenie skupu. Na razie ziemia jest wynajmowana pod uprawę jęczmienia i ziemniaków.

Reklama

Lubię wiejską atmosferę i jako dziecko bardzo chciałem spędzać czas wśród zwierząt hodowlanych. To konkretne gospodarstwo jest zlokalizowane tuż pod miastem i bardzo blisko mojego domu - powiedział Norweg gazecie „Sandnesposten”.

Ingebrigtsen w swoim dorobku ma sporo medali

25-letni Jakob Ingebrigtsen poza złotym medalem olimpijskim na 5000 m w Paryżu (2024) i złotym w Tokio (2021) na 1500 m zdobył dwa złote medale mistrzostw świata na 5000 m w Eugene (2022) i Budapeszcie (2023) oraz sześć złotych medali mistrzostw Europy - trzy na 1500 m i trzy na 5000 m.