Meksyk gotowy na organizację meczów Iranu

Dwa dni temu irańska ambasada w Meksyku podała, że Taj "negocjuje" z FIFA przeniesienie meczów fazy grupowej tegorocznych mistrzostw świata z USA do Meksyku z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. FIFA tego jednak nie potwierdziła.

Wkrótce po tym komunikacie prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum na konferencji prasowej podała, że jej kraj jest gotowy na organizację meczów Iranu podczas tego turnieju, jeśli tylko zwróci się o to w związku z trwającym konfliktem.

Wcześniej irański minister sportu Ahmad Doniamali wykluczył udział kadry tego kraju w MŚ. Od 28 lutego USA wspólnie z Izraelem prowadzą naloty na Iran, w wyniku których m.in. śmierć poniósł najwyższy przywódca Ali Chamenei.

Iran jako jeden z pierwszych wywalczył awans

Wycofanie się Iranu z najważniejszego piłkarskiego wydarzenia byłoby wydarzeniem bez precedensu i postawiłoby FIFA przed pilnym zadaniem znalezienia zastępstwa. Na razie jednak i tak nie są znani wszyscy uczestnicy, ponieważ pod koniec marca odbędą się baraże europejskie (z udziałem reprezentacji Polski) oraz międzykontynentalne.

Iran był jednym z pierwszych zespołów, który uzyskał awans - czwarty z rzędu - do tegorocznych mistrzostw świata przez kwalifikacje. Mundial z udziałem 48 drużyn odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku w dniach od 11 czerwca do 19 lipca.