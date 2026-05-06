Dziennik Gazeta Prawana logo

Szef FIFA leje miód na uszy Donalda Trumpa. "USA są numerem jeden na świecie we wszystkim"

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 11:26
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Szef FIFA leje miód na uszy Donalda Trumpa. "USA są numerem jeden na świecie we wszystkim"
Szef FIFA leje miód na uszy Donalda Trumpa. "USA są numerem jeden na świecie we wszystkim"/East News
Donald Trump może pękać z dumy. Gianni Infantino wygłosił mowę pochwalną wobec Stanów Zjednoczonych. Według szefa FIFA USA są numerem jeden na świecie we wszystkim, co robią. Takie słowa to miód na uszy amerykańskiego przywódcy.

Mundial jak Super Bowl

Mundial, którego współgospodarzem będą Stany Zjednoczone zbliża się wielkimi krokami. Infantino nie ma żadnych wątpliwości, że turniej będzie wielkim sukcesem. Szef FIFA zakwestionował zainteresowanie Amerykanów piłką nożną, biorąc pod uwagę tradycję widowiskowości, charakteryzującą ich popularne sporty. Sternik światowej federacji jest przekonany, że mistrzostwa świata osiągną wyniki odpowiadające "104 Super Bowl w ciągu 39 dni".

Stany Zjednoczone są numerem jeden na świecie praktycznie we wszystkim, co robią: w finansach, gospodarce, we wszystkim. Nie rozumiem, jak mogą zadowalać się 20. miejscem w najpopularniejszym sporcie świata, ponieważ piłka nożna jest nim bezsprzecznie - podkreślił.

Według szefa FIFA brak wewnętrznego zaufania w Stanach Zjednoczonych znajduje odzwierciedlenie w tym, że tamtejsi inwestorzy stawiają na rynki europejskie. Amerykanie powinni wierzyć w ten sport w swoim kraju, ponieważ przyniesie to wszystkim korzyści - dodał szef FIFA.

Infantino będzie ubiegał się o reelekcję

W zeszłym tygodniu Infantino przewodniczył 76. Kongresowi FIFA w Vancouver w Kanadzie, gdzie starał się unikać kontrowersji i zapewnił, że reprezentacja Iranu weźmie udział w mistrzostwach świata, co było jedną z największych niewiadomych związanych z tymi rozgrywkami.

Infantino będzie ubiegał się o reelekcję na stanowisko prezesa FIFA na kadencję 2027–2031. Konfederacje Afryki i Azji już ogłosiły poparcie dla tej kandydatury.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald TrumpFIFAUSAGianni Infantino
Powiązane
Szef FIFA rozwiał nadzieje Polaków o grze na mundialu. To kończy wszelkie spekulacje
Szef FIFA rozwiał nadzieje Polaków o grze na mundialu. To kończy wszelkie spekulacje
Reprezentacja Polski zagra na mundialu? Media kreślą sensacyjny scenariusz
Reprezentacja Polski zagra na mundialu? Media kreślą sensacyjny scenariusz
Marciniak będzie sędziował na mundialu. FIFA nominowała czterech polskich arbitrów
Marciniak będzie sędziował na mundialu. FIFA nominowała czterech polskich arbitrów
Selekcjoner reprezentacji Szwecji zarobił fortunę na pokonaniu Polski. Tyle dostanie za awans na mundial
Selekcjoner reprezentacji Szwecji zarobił fortunę na pokonaniu Polski. Tyle dostanie za awans na mundial
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSzef FIFA leje miód na uszy Donalda Trumpa. "USA są numerem jeden na świecie we wszystkim" »
Zobacz
|
Ewa Florczak
Straciła głowę dla studenta. O tym romansie było głośno
Lexus NX 450h+
To najczęściej kupowany SUV Lexusa. Spala 5,7 l/100 km, a 309 KM robi robotę
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to czeski pocisk. Jest oszczędna, szybka i wygodna. Ile kosztuje?
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
imię PRL
To imię biło rekordy popularności w PRL. Powstało przez literówkę
Nowa Skoda Fabia 130 Sport wnętrze kierownica zegary
Oto nowa Skoda za 73 150 zł. Jest oszczędna i wygodna
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj