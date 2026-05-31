Dziennik Gazeta Prawana logo

Polska - Ukraina [RELACJA NA ŻYWO]

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 06:31
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Polska - Ukraina [RELACJA NA ŻYWO]
Polska - Ukraina [RELACJA NA ŻYWO]/PAP
Polscy piłkarze nie jadą na mundial. Zamiast przygotowywać się do mistrzostwa świata grają mecze towarzyskie. We Wrocławiu zmierzą się z Ukrainą. Będzie to dziewiąty występ biało-czerwonych pod wodzą Jana Urbana. Dziennika.pl zaprasza na relację na żywo. Początek spotkania o godz. 17.30.

Polacy i Ukraińcy obejrzą mundial w telewizji

Dotychczasowy bilans Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski to pięć zwycięstw, dwa remisy i jedna porażka, która niestety przytrafiła się w finale baraży o mundial. Przegrany mecz ze Szwecją zamknął polskim piłkarzom drogę na mistrzostwa świata w USA, Kandzie i Meksyku.

Na turniej za oceanem nie lecą również nasi dzisiejsi rywale. Reprezentacja Ukrainy na ścieżce barażowej też musiała uznać wyższość narodowej drużyny "Trzech Koron".

Bilans przemawia na korzyść Polaków

Niedzielny mecz towarzyski Polska - Ukraina we Wrocławiu będzie 11. pojedynkiem tych zespołów. Z dotychczasowych biało-czerwoni wygrali pięć, dwa zremisowali i doznali trzech porażek. Bilans bramek: 14-10.

Urban ma okazję do eksperymentów

Pojedynek z Ukrainą będzie świetną okazją dla Urbana do sprawdzenia różnych wariantów i piłkarzy, którzy do tej pory grali w kadrze mniej lub w niej debiutują.

We Wrocławiu od pierwszej minuty w bramce może pojawić się Mateusz Kochalski. Trzy osobowy blok obrony tworzyć będą Kacper Potulski, Tomasz Kędziora i Jakub Kiwior. Na wahadłach ustawieni zostaną Norbert Wojtuszek oraz Nicola Zalewski.

W środku pola selekcjoner prawdopodobnie zdecyduje się na parę Piotr Zieliński - Sebastian Szymański. Natomiast za plecami Roberta Lewandowskiego, który zajmie miejsce w ataku ustawieni zostaną Jakub Kamiński i Oskar Pietuszewski.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Ukrainapiłka nożnaPolskareprezentacja Polski
Powiązane
Urban sprawdzi Bułkę i da szanse Czubakowi oraz Żukowskiemu
Urban sprawdzi Bułkę i da szanse Czubakowi oraz Żukowskiemu
Urban ogłosił kadrę na mecze z Ukrainą i Nigerią. Jest Lewandowski i aż pięciu debiutantów
Urban ogłosił kadrę na mecze z Ukrainą i Nigerią. Jest Lewandowski i aż pięciu debiutantów
Urban skreślił z kadry napastnika. Nie dostanie powołania na mecze z Ukrainą i Nigerią
Urban skreślił z kadry napastnika. Nie dostanie powołania na mecze z Ukrainą i Nigerią
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolska - Ukraina [RELACJA NA ŻYWO] »
Zobacz
|
Donald Tusk, emerytura, jaka emerytura, emerytura Donalda Tuska
Taką emeryturę ma Donald Tusk. Kwota naprawdę zaskakuje
Adam Małysz
Emerytura 48-letniego Adama Małysza zaskakuje. Tyle co miesiąc dostaje były skoczek
Policja kontroluje kierowcę
Po niedzieli zmiany w badaniach kierowców. Od 3 czerwca w grę wchodzi Kodeks karny
Quiz z historii
Trudny quiz z historii. Nielicznych stać na 15/15
French Open. Iga Świątek - Marta Kostiuk [RELACJA NA ŻYWO]
French Open. Iga Świątek - Marta Kostiuk [RELACJA NA ŻYWO]
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Za brak słony mandat, zostało mało czasu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj