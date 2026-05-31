Polska - Ukraina [RELACJA NA ŻYWO]

Polacy i Ukraińcy obejrzą mundial w telewizji

Dotychczasowy bilans Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski to pięć zwycięstw, dwa remisy i jedna porażka, która niestety przytrafiła się w finale baraży o mundial. Przegrany mecz ze Szwecją zamknął polskim piłkarzom drogę na mistrzostwa świata w USA, Kandzie i Meksyku.

Na turniej za oceanem nie lecą również nasi dzisiejsi rywale. Reprezentacja Ukrainy na ścieżce barażowej też musiała uznać wyższość narodowej drużyny "Trzech Koron".

Bilans przemawia na korzyść Polaków

Niedzielny mecz towarzyski Polska - Ukraina we Wrocławiu będzie 11. pojedynkiem tych zespołów. Z dotychczasowych biało-czerwoni wygrali pięć, dwa zremisowali i doznali trzech porażek. Bilans bramek: 14-10.

Urban ma okazję do eksperymentów

Pojedynek z Ukrainą będzie świetną okazją dla Urbana do sprawdzenia różnych wariantów i piłkarzy, którzy do tej pory grali w kadrze mniej lub w niej debiutują.

We Wrocławiu od pierwszej minuty w bramce może pojawić się Mateusz Kochalski. Trzy osobowy blok obrony tworzyć będą Kacper Potulski, Tomasz Kędziora i Jakub Kiwior. Na wahadłach ustawieni zostaną Norbert Wojtuszek oraz Nicola Zalewski.

W środku pola selekcjoner prawdopodobnie zdecyduje się na parę Piotr Zieliński - Sebastian Szymański. Natomiast za plecami Roberta Lewandowskiego, który zajmie miejsce w ataku ustawieni zostaną Jakub Kamiński i Oskar Pietuszewski.