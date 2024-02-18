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KGHM Zagłębie Lubin – Cracovia Kraków 1:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Kacper Chodyna (45+1), 1:1 Jani Atanasov (73-karny)
Żółta kartka – KGHM Zagłębie Lubin: Dawid Kurminowski, Mateusz Grzybek, Michał Nalepa, Jasmin Buric; Cracovia Kraków: Paweł Jaroszyński, Takuto Oshima
Sędzia: Damian Kos (Gdańsk)
Widzów: 4 173
KGHM Zagłębie Lubin: Jasmin Buric – Mateusz Grzybek, Michał Nalepa, Aleks Ławniczak, Luis Mata – Kacper Chodyna, Damian Dąbrowski, Tomasz Makowski, Serhij Bułeca (74. Tomasz Pieńko), Mateusz Wdowiak (88. Marek Mróz) - Dawid Kurminowski (81. Juan Munoz)
Cracovia Kraków: Sebastian Madejski – Otar Kakabadze, Eneo Bitri, Arttu Hoskonen, Paweł Jaroszyński – Michał Rakoczy (79. Mikkel Maigaard), Jani Atanasov, Karol Knap (61. Cornel Rapa), Mateusz Bochnak (61. Takuto Oshima) – Benjamin Kallman, Patryk Makuch
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