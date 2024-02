CSKA to jeden z najstarszych i najbardziej utytułowanych klubów w Rosji. Powiązany jest z resortem wojskowym. Zarówno jego władze jak i najzagorzalsi kibice utożsamiają się z Władimirem Putinem i polityką Kremla.

CSKA w lipcu przekazał busa batalionowi "Espanola", który złożony jest z kibiców rosyjskich klubów piłkarskich walczących z Ukrainą.

Wywieszenie flagi tego klubu przez kibiców Widzewa to hańba. Fani łódzkiej drużyny w ten sposób chcieli zamanifestować swoją przyjaźń z sympatykami moskiewskiej drużyny. Jednak to raczej powód do wstydu niż podziwu.

Na razie w władze Widzewa, ani Komisji Ligi nie odniosły się oficjalnie do incydentu.