Według niemieckiej policji mecz Serbia - Anglia w Gelsenkirchen będzie spotkaniem podwyższonego ryzyka. Zdaniem funkcjonariuszy grupa licząca do 500 przybyłych z Bałkanów chuliganów będzie próbowała wywołać zamieszki. Prewencyjnie ponad 1600 kibiców z Wysp zostało zmuszonych do zdeponowania paszportów - donosi "The Guardian".