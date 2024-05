Ostatnia raz Polska z Francją grała na mundialu w Katarze. 4 grudnia 2022 roku w Dausze ówcześni mistrzowie i późniejsi wicemistrzowie świata pokonali drużynę trenera Czesława Michniewicza w 1/8 finału katarskiego mundialu 3:1.

Dotychczasowe mecze Polski z Francją:

22.01.1939, Francja - Polska 4:0

28.09.1960, Warszawa: Francja - Polska 2:2

11.04.1962, Paryż: Francja - Polska

1:3 22.10.1966, Paryż: Francja - Polska 2:1 el. ME

17.09.1967, Warszawa: Polska - Francja 1:4 el. ME

07.09.1974, Wrocław: Polska - Francja 0:2

24.04.1976, Lens: Francja - Polska 2:0

10.07.1982, Alicante: Polska - Francja 3:2 mecz o 3. miejsce MŚ-82

31.08.1982, Paryż: Francja - Polska 0:4

15.08.1990, Paryż: Francja - Polska 0:0

14.08.1991, Poznań: Polska - Francja 1:5

16.11.1994, Zabrze: Polska - Francja 0:0 el. ME

16.08.1995, Paryż: Francja - Polska 1:1 el. ME

23.02.2000, Paryż: Francja - Polska 1:0

17.11.2004, Paryż: Francja - Polska 0:0

09.06.2011, Warszawa: Polska - Francja 0:1

04.12.2022, Dauha: Francja - Polska 3:1 MŚ

Bilans: 17 meczów; 3 zwycięstwa Polski, 5 remisów, 9 porażek, bramki: 17-30