"Kibicowanie to wiara w swoją drużynę, nie w statystykę. Obstawiam więc 1:0 dla Polski w meczu z Holandią. I co mi zrobicie?" - napisał premier Donald Tusk, odnosząc się do pierwszego meczu polskiej reprezentacji na piłkarskich mistrzostwach Europy, który odbędzie się o g. 15 w niedzielę przeciwko Holandii.

Rywalami biało-czerwonych w grupie D będą też Austria i Francja.

Włosi bronią mistrzowskiego tytułu

W turnieju biorą udział 24 drużyny podzielone na sześć grup, po cztery. Po trzech kolejkach fazy grupowej do 1/8 finału trafią ekipy z pierwszych dwóch miejsc oraz cztery najlepsze z trzecich pozycji. Finał zaplanowano na 14 lipca w Berlinie. Tytułu bronią Włosi.