Lewandowski doznał naderwania mięśnia uda w poniedziałkowym meczu towarzyskim z Turcją w Warszawie (2:1). Jak przekazał we wtorek lekarz kadry Jacek Jaroszewski, doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju - 16 czerwca z Holandią.

Probierz zapewnia, że Lewandowski nie zagra z Holandią

Od tego czasu zaczęły jednak pojawiać się wątpliwości, czy to nie jest zasłona dymna. Probierz kategorycznie odrzucił takie sugestie.

Nie ma innego stanowiska niż to oficjalne. Takie, jakie przedstawił doktor Jaroszewski. Robert na pewno nie zagra z Holandią. Jeśli trener tej drużyny Ronald Koeman nie wierzy, to niech zadzwoni do Barcelony - powiedział Probierz.

Jak dodał, każdy kolejny dzień może przynieść coś innego. Jest możliwe, że wystąpi 21 czerwca z Austrią - powiedział Probierz.

Oprócz Lewandowskiego w środowym treningu w Hanowerze, otwartym dla kibiców i mediów, nie wezmą udziału kontuzjowani Paweł Dawidowicz i Karol Świderski, ale – jak powiedział Probierz - jest szansa, że obaj wystąpią z Holandią.