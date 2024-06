Lewandowski nabawił się urazu w trakcie pierwszej połowy towarzyskiego meczu z Turcją. Początkowo wydawało się, że nie stało się nic poważnego. Jednak następnego dnia lekarz reprezentacji Polski poinformował, że Lewandowski naderwał mięsień dwugłowy uda i jego występ w meczu z Holandią jest wykluczony.

Jest postęp w leczeniu Lewandowskiego

Od tego momentu trwa wyścig z czasem sztab medyczny walczy o to, by doprowadzić Lewandowskiego do zdrowia na pojedynek z Austrią.

Najnowsze informacje na temat zdrowia Lewandowskiego przekazał selekcjoner naszej reprezentacji. Jest postęp, jeżeli chodzi o Roberta. Sztab medyczny robi wszystko, żeby postawić go na nogi. Prawdopodobnie na mecz z Austrią wyjdzie - powiedział na konferencji prasowej Probierz.

Świderski Dawidowicz stają na nogi

Szybciej do gry powinni być gotowi Karol Świderski i Paweł Dawidowicz.

Karol Świderski dziś normalnie wchodzi w trening. Paweł Dawidowicz jeszcze trenuje indywidualnie. Powoli tych zawodników stawiamy na nogi i oby byli w najbliższym czasie do dyspozycji - dodał opiekun biało-czerwonych.