Świderski w meczu z Turcją strzelił gola i tak się cieszył z bramki, że w trakcie jej celebrowania doznał urazu stawu skokowego.

Świderski wraca do treningów z zespołem

Od poniedziałku sztab medyczny reprezentacji Polski robi co w jego mocy, by przywrócić Świderskiego do pełnej sprawności. Kontuzja nie jest groźna, ale bolesna. Wszystko się dobrze goi - zapewnia piłkarz.

Świderski w środę i czwartek już lekko trenował. Wyszedłem na boisko i trochę biegałem - powiedział napastnik reprezentacji Polski. O tym czy 27-letni zawodnik zagra w niedzielnym meczu z Holandią zdecydują najbliższe dwie doby.

Dziś Świderski ma wrócić do treningów z drużyną. Po nich będzie wiadomo, czy jest zdolny do gry na pełnym obciążeniu. Posyłanie na boisko piłkarza nie w pełni sprawnego może tylko osłabić zespół.

W niedzielę Polacy zmierzą się z Holandią w Hamburgu w pierwszym grupowym meczu. Potem czekają ich starcia z Austrią w Berlinie i Francją w Dortmundzie.