Matty Cash 13. Polakiem z europejskim pucharem. Aston Villa wygrała Ligę Europy

Michał Ignasiewicz
wczoraj, 22:54
Matty Cash i jego koledzy z Aston Villi w finale Ligi Europy pokonali SC Freiburg.
Matty Cash i jego koledzy z Aston Villi w finale Ligi Europy pokonali SC Freiburg. Angielski zespół nie dał drużynie z Niemiec żadnych szans wygrywając z nią na stadionie w Stambule 3:0.

Cash rozegrał cały mecz

Cash rozpoczął mecz w wyjściowym składzie ekipy z Birmingham. Na murawie przebywał do ostatniego gwizdka sędziego. W 21. minucie został ukarany żółtą kartką. 28-latek jest 13. polskim piłkarzem, który wywalczył jedno z trofeów europejskich rozgrywek klubowych.

Aston Villa zadała dwa ciosy tuż przed przerwą

Zwycięstwo Aston Villi nie podlegało żadnej dyskusji. Wynik spotkania tuż przed przerwą otworzył Youri Tielemans. W 41. minucie Belg popisał się efektownym uderzeniem piłki z powietrza.

Jeszcze piękniejsze trafienie zaliczył Emiliano Buendia. Argentyńczyk zdążył umieścić piłkę w siatce rywali jeszcze przed zejściem na przerwę do szatni. 29-latek posłał piłkę idealnie w "okienko" bramki niemieckiej drużyny.

Rogers "zamknał" mecz

Na początku drugiej połowy zespół Casha przeprowadził szybką akcję i podwyższył na 3:0. Tym razem na listę strzelców wpisał się Morgan Rogers. W 58. minucie 23-letni Anglik z bliska wepchnął piłkę do bramki.

