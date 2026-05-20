Matty Cash 13. Polakiem z europejskim pucharem. Aston Villa wygrała Ligę Europy

Cash rozegrał cały mecz
Cash rozpoczął mecz w wyjściowym składzie ekipy z Birmingham. Na murawie przebywał do ostatniego gwizdka sędziego. W 21. minucie został ukarany żółtą kartką. 28-latek jest 13. polskim piłkarzem, który wywalczył jedno z trofeów europejskich rozgrywek klubowych.
Aston Villa zadała dwa ciosy tuż przed przerwą
Zwycięstwo Aston Villi nie podlegało żadnej dyskusji. Wynik spotkania tuż przed przerwą otworzył Youri Tielemans. W 41. minucie Belg popisał się efektownym uderzeniem piłki z powietrza.
Jeszcze piękniejsze trafienie zaliczył Emiliano Buendia. Argentyńczyk zdążył umieścić piłkę w siatce rywali jeszcze przed zejściem na przerwę do szatni. 29-latek posłał piłkę idealnie w "okienko" bramki niemieckiej drużyny.
Rogers "zamknał" mecz
Na początku drugiej połowy zespół Casha przeprowadził szybką akcję i podwyższył na 3:0. Tym razem na listę strzelców wpisał się Morgan Rogers. W 58. minucie 23-letni Anglik z bliska wepchnął piłkę do bramki.