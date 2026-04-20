Piłkarz wdał się w bójkę z kibicem. Orban nie chciał stanąć zdjęcia

Hellas broni się przed spadkiem

Do skandalicznej sytuacji doszło po meczu z AC Milan. Drużyna z Werony przegrała na własnym stadionie 0:1. Gospodarze po 33. kolejkach zajmują przedostatnie miejsce w tabeli włoskiej Serie A i ich szanse na utrzymanie są znikome.

Nic więc dziwnego, że nastroje piłkarzy Hellasu nie są najlepsze. Jednak niezależnie od tego piłkarze są zobowiązani okazywać szacunek kibicom, bo w końcu to oni przychodząc na stadiony i płacąc za bilety dokładają się do ich pensji.

Kibic wsunął rękę do samochodu Orbana

Najwyraźniej zapomniał o tym Orban. Nigeryjczyk po meczu z AC Milan na parkingu przed stadionem został poproszony przez jednego z fanów o wspólne zdjęcie. Piłkarz zamiast stanąć i zapozować do fotografii wsiadł do swojego samochodu i próbował odjechać.

Kibic przez otwarte okno wsunął rękę do auta. To najwyraźniej rozwścieczyło gracza ekipy z Werony. Orban wysiadł z pojazdu i między nim a kibicem doszło do rękoczynów. Sprawą zajęła się policja, która wszczęła śledztwo.