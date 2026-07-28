Ivi Lopez trafił do ligi greckiej. Będzie grał w Iraklisie Saloniki

Lopez wybrał Grecję

32-letni Hiszpan od 1 lipca był wolnym zawodnikiem. Od tego czasu szukał nowego klubu. Ostatecznie wybór padł na Grecję. Rodzina Iraklisu wita Iviego Lopeza i życzy mu zdrowia, siły oraz wielu sukcesów w niebiesko-białej koszulce - napisano na stronie klubu z Salonik, przypominając obszernie karierę Hiszpana.

🔵⚪️ 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐈𝐕𝐈 𝐋Ó𝐏𝐄𝐙 ⚪️🔵



Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Iván (Ivi) López.



Ο Iván López Álvarez γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 1994 στη Μαδρίτη και αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να καλύψει με την ίδια… pic.twitter.com/QZH4SEkOr1 — Iraklis FC (@FC_Iraklis) July 27, 2026

Lopez był królem strzelców Ekstrakalsy

Raków już w maju poinformował, że ważny do 30 czerwca kontrakt z piłkarzem nie zostanie przedłużony. Lopez trafił do Częstochowy we wrześniu 2020 roku po występach w wielu hiszpańskich klubach i szybko stał się największą gwiazdą Rakowa. Zdobył mistrzostwo Polski w 2023 roku, a ponadto trzy tytuły wicemistrzowskie oraz po dwa razy Puchar Polski i Superpuchar.

W sezonie 2021/22 był królem strzelców ekstraklasy z dorobkiem 20 goli. Wygrał też plebiscyt na Piłkarza Sezonu całej ligi. Jesienią 2023 roku zabrakło go jednak w eliminacjach Ligi Mistrzów i fazie grupowej Ligi Europy, ponieważ w trakcie przygotowań do sezonu 2023/24 doznał bardzo poważnej kontuzji kolana, co na wiele miesięcy wykluczyło go z gry. W barwach Rakowa wystąpił łącznie 172 razy, zdobył 62 bramki i zanotował 39 asyst.