Ivi Lopez trafił do ligi greckiej. Będzie grał w Iraklisie Saloniki

Lopez wybrał Grecję
32-letni Hiszpan od 1 lipca był wolnym zawodnikiem. Od tego czasu szukał nowego klubu. Ostatecznie wybór padł na Grecję. Rodzina Iraklisu wita Iviego Lopeza i życzy mu zdrowia, siły oraz wielu sukcesów w niebiesko-białej koszulce - napisano na stronie klubu z Salonik, przypominając obszernie karierę Hiszpana.
Lopez był królem strzelców Ekstrakalsy
Raków już w maju poinformował, że ważny do 30 czerwca kontrakt z piłkarzem nie zostanie przedłużony. Lopez trafił do Częstochowy we wrześniu 2020 roku po występach w wielu hiszpańskich klubach i szybko stał się największą gwiazdą Rakowa. Zdobył mistrzostwo Polski w 2023 roku, a ponadto trzy tytuły wicemistrzowskie oraz po dwa razy Puchar Polski i Superpuchar.
W sezonie 2021/22 był królem strzelców ekstraklasy z dorobkiem 20 goli. Wygrał też plebiscyt na Piłkarza Sezonu całej ligi. Jesienią 2023 roku zabrakło go jednak w eliminacjach Ligi Mistrzów i fazie grupowej Ligi Europy, ponieważ w trakcie przygotowań do sezonu 2023/24 doznał bardzo poważnej kontuzji kolana, co na wiele miesięcy wykluczyło go z gry. W barwach Rakowa wystąpił łącznie 172 razy, zdobył 62 bramki i zanotował 39 asyst.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.