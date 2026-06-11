Mundial 2026. Mecz otwarcia Meksyk - RPA. Kto gra 11 czerwca? Terminarz mistrzostw świata

Mundial 2026. Mecz otwarcia - Meksyk - RPA (czwartek 11 czerwca, godz. 21.00, Meksyk)
Mundial rozpocznie się w czwartek 11 czerwca. W pierwszym meczu zmierzy się reprezentacja gospodarzy turnieju. Przeciwnikiem Meksyku będzie narodowa drużyna Republiki Południowej Afryki.
Najwyższy w historii wynik meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata padł w 2018 roku w Rosji, gdy gospodarze pokonali Arabię Saudyjską 5:0. W meczach otwarcia występowali również obrońcy tytułu, ostatnio - Francja, która w 2002 roku sensacyjnie przegrała z Senegalem 0:1.
Program piłkarskich mistrzostw świata 2026 (wszystkie godziny czasu polskiego)
- 11 czerwca, czwartek
- Grupa A: Meksyk - RPA (21.00, Meksyk)
- noc z 11 na 12 czerwca
- Grupa A: Korea Płd. - Czechy (4.00, Guadalajara/Zapopan)
- 12 czerwca, piątek
- Grupa B: Kanada - Bośnia i Hercegowina (21.00, Toronto)
- noc z 12 na 13 czerwca
- Grupa D: USA - Paragwaj (3.00, Los Angeles/Inglewood)
- 13 czerwca, sobota
- Grupa B: Katar - Szwajcaria (21.00, San Francisco/Santa Clara)
- noc z 13 na 14 czerwca
- Grupa C: Brazylia - Maroko (0.00, Nowy Jork/East Rutherford)
- Grupa C: Haiti - Szkocja (3.00, Boston/Foxborough)
- Grupa D: Australia - Turcja (6.00, Vancouver)
- 14 czerwca, niedziela
- Grupa E: Niemcy - Curacao (19.00, Houston)
- Grupa F: Holandia - Japonia (22.00, Dallas/Arlington)
- noc z 14 na 15 czerwca
- Grupa E: Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador (1.00, Filadelfia)
- Grupa F: Szwecja - Tunezja (4.00, Monterrey/Guadalupe)
- 15 czerwca, poniedziałek
- Grupa H: Hiszpania - Rep. Zielonego Przylądka (18.00, Atlanta)
- Grupa G: Belgia - Egipt (21.00, Seattle)
- noc z 15 na 16 czerwca
- Grupa H: Arabia Saudyjska - Urugwaj (0.00, Miami/Miami Gardens)
- Grupa G: Iran - Nowa Zelandia (3.00, Los Angeles/Inglewood)
- 16 czerwca, wtorek
- Grupa I: Francja - Senegal (21.00, Nowy Jork/East Rutherford)
- noc z 16 na 17 czerwca
- Grupa I: Irak - Norwegia (0.00, Boston/Foxborough)
- Grupa J: Argentyna - Algieria (3.00, Kansas City)
- Grupa J: Austria - Jordania (6.00, San Francisco/Santa Clara)
- 17 czerwca, środa
- Grupa K: Portugalia - DR Konga (19.00, Houston)
- Grupa L: Anglia - Chorwacja (22.00, Dallas/Arlington)
- noc z 17 na 18 czerwca
- Grupa L: Ghana - Panama (1.00, Toronto)
- Grupa K: Uzbekistan - Kolumbia (4.00, Meksyk)
- 18 czerwca, czwartek
- Grupa A: Czechy - RPA (18.00, Atlanta)
- Grupa B: Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (21.00, Los Angeles/Inglewood)
- noc z 18 na 19 czerwca
- Grupa B: Kanada - Katar (0.00, Vancouver)
- Grupa A: Meksyk - Korea Płd. (3.00, Guadalajara/Zapopan)
- 19 czerwca, piątek
- Grupa D: USA - Australia (21.00, Seattle)
- noc z 19 na 20 czerwca
- Grupa C: Szkocja - Maroko (0.00, Boston/Foxborough)
- Grupa C: Brazylia - Haiti (3.00, Filadelfia)
- Grupa D: Turcja - Paragwaj (6.00, San Francisco/Santa Clara)
- 20 czerwca, sobota
- Grupa F: Holandia - Szwecja (19.00, Houston)
- Grupa E: Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Toronto)
- noc z 20 na 21 czerwca
- Grupa E: Ekwador - Curacao (2.00, Kansas City)
- Grupa F: Tunezja - Japonia (6.00, Monterrey/Guadalupe)
- 21 czerwca, niedziela
- Grupa H: Hiszpania - Arabia Saudyjska (18.00, Atlanta)
- Grupa G: Belgia - Iran (21.00, Los Angeles/Inglewood)
- noc z 21 na 22 czerwca
- Grupa H: Urugwaj - Rep. Zielonego Przylądka (0.00, Miami/Miami Gardens)
- Grupa G: Nowa Zelandia - Egipt (3.00, Vancouver)
- 22 czerwca, poniedziałek
- Grupa J: Argentyna - Austria (19.00, Dallas/Arlington)
- Grupa I: Francja - Irak (23.00, Filadelfia)
- noc z 22 na 23 czerwca
- Grupa I: Norwegia - Senegal (2.00, Nowy Jork/East Rutherford)
- Grupa J: Jordania - Algieria (5.00, San Francisco/Santa Clara)
- 23 czerwca, wtorek
- Grupa K: Portugalia - Uzbekistan (19.00, Houston)
- Grupa L: Anglia - Ghana (22.00, Boston/Foxborough)
- noc z 23 na 24 czerwca
- Grupa L: Panama - Chorwacja (1.00, Toronto)
- Grupa K: Kolumbia - DR Konga (4.00, Guadalajara/Zapopan)
- 24 czerwca, środa
- Grupa B: Szwajcaria - Kanada (21.00, Vancouver)
- Grupa B: Bośnia i Hercegowina - Katar (21.00, Seattle)
- noc z 24 na 25 czerwca
- Grupa C: Szkocja - Brazylia (0.00, Miami/Miami Gardens)
- Grupa C: Maroko - Haiti (0.00, Atlanta)
- Grupa A: Czechy - Meksyk (3.00, Meksyk)
- Grupa A: RPA - Korea Płd. (3.00, Monterrey/Guadalupe)
- 25 czerwca, czwartek
- Grupa E: Curacao - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Filadelfia)
- Grupa E: Ekwador - Niemcy (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)
- noc z 25 na 26 czerwca
- Grupa F: Japonia - Szwecja (1.00, Dallas/Arlington)
- Grupa F: Tunezja - Holandia (1.00, Kansas City)
- Grupa D: Turcja - USA (4.00, Los Angeles/Inglewood)
- Grupa D: Paragwaj - Australia (4.00, San Francisco/Santa Clara)
- 26 czerwca, piątek
- Grupa I: Norwegia - Francja (21.00, Boston/Foxborough)
- Grupa I: Senegal - Irak (21.00, Toronto)
- noc z 26 na 27 czerwca
- Grupa H: Rep. Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska (2.00, Houston)
- Grupa H: Urugwaj - Hiszpania (2.00, Guadalajara/Zapopan)
- Grupa G: Egipt - Iran (5.00, Seattle)
- Grupa G: Nowa Zelandia - Belgia (5.00, Vancouver)
- 27 czerwca, sobota
- Grupa L: Panama - Anglia (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)
- Grupa L: Chorwacja - Ghana (23.00, Filadelfia)
- noc z 27 na 28 czerwca
- Grupa K: Kolumbia - Portugalia (1.30, Miami/Miami Gardens)
- Grupa K: DR Konga - Uzbekistan (1.30, Atlanta)
- Grupa J: Algieria - Austria (4.00, Kansas City)
- Grupa J: Jordania - Argentyna (4.00, Dallas/Arlington)
- faza pucharowa
- 28 czerwca, niedziela
- 1/16 finału (1): 2A - 2B (21.00, Los Angeles/Inglewood)
- 29 czerwca, poniedziałek
- 1/16 finału (2): 1C - 2F (19.00, Houston)
- 1/16 finału (3): 1E - 3A/3B/3C/3D/3F (22.30, Boston/Foxborough)
- noc z 29 na 30 czerwca
- 1/16 finału (4): 1F - 2C (3.00, Monterrey/Guadalupe)
- 30 czerwca, wtorek
- 1/16 finału (5): 2E - 2I (19.00, Dallas/Arlington)
- 1/16 finału (6): 1I - 3C/3D/3F/3G/3H (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)
- noc z 30 czerwca na 1 lipca
- 1/16 finału (7): 1A - 3C/3E/3F/3H/3I (3.00, Meksyk)
- 1 lipca, środa
- 1/16 finału (8): 1L - 3E/3H/3I/3J/3K (18.00, Atlanta)
- 1/16 finału (9): 1G - 3A/3E/3H/3I/3J (22.00, Seattle)
- noc z 1 na 2 lipca
- 1/16 finału (10): 1D - 3B/3E/3F/3I/3J (2.00, San Francisco/Santa Clara)
- 2 lipca, czwartek
- 1/16 finału (11): 1H - 2J (21.00, Los Angeles/Inglewood)
- noc z 2 na 3 lipca
- 1/16 finału (12): 2K - 2L (1.00, Toronto)
- 1/16 finału (13): 1B - 3E/3F/3G/3I/3J (5.00, Vancouver)
- 3 lipca, piątek
- 1/16 finału (14): 2D - 2G (20.00, Dallas/Arlington)
- noc z 3 na 4 lipca
- 1/16 finału (15): 1J - 2H (0.00, Miami/Miami Gardens)
- 1/16 finału (16): 1K - 3D/3E/3I/3J/3L (3.30, Kansas City)
- 4 lipca, sobota
- 1/8 finału (I): zwycięzca 1 - zwycięzca 4 (19.00, Houston)
- 1/8 finału (II): zw. 3 - zw. 6 (23.00, Filadelfia)
- 5 lipca, niedziela
- 1/8 finału (III): zw. 2 - zw. 5 (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)
- noc z 5 na 6 lipca
- 1/8 finału (IV): zw. 7 - zw. 8 (2.00, Meksyk)
- 6 lipca, poniedziałek
- 1/8 finału (V): zw. 12 - zw. 11 (21.00, Dallas/Arlington)
- noc z 6 na 7 lipca
- 1/8 finału (VI): zw. 10 - zw. 9 (2.00, Seattle)
- 7 lipca, wtorek
- 1/8 finału (VII): zw. 15 - zw. 14 (18.00, Atlanta)
- 1/8 finału (VIII): zw. 13 - zw. 16 (22.00, Vancouver)
- 9 lipca, czwartek
- ćwierćfinał: zw. II - zw. I (22.00, Boston/Foxborough)
- 10 lipca, piątek
- ćwierćfinał: zw. V - zw. VI (21.00, Los Angeles/Inglewood)
- 11 lipca, sobota
- ćwierćfinał: zw. III - zw. IV (23.00, Miami/Miami Gardens)
- noc z 11 na 12 lipca
- ćwierćfinał: zw. VII - zw. VIII (3.00, Kansas City)
- 14 lipca, wtorek
- półfinał: zw. II/zw. I - zw. V/zw. VI (21.00, Dallas/Arlington)
- 15 lipca, środa
- półfinał: zw. III/zw. IV - zw. VII/zw. VIII (21.00, Atlanta)
- 18 lipca, sobota
- o 3. miejsce: Miami/Miami Gardens (23.00)
- 19 lipca, niedziela
- finał: Nowy Jork/East Rutherford (21.00)
Po raz pierwszy na mundialu zagra 48 reprezentacji
Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata zostaną rozegrane na innych zasadach niż jakikolwiek wcześniejszy mundial. Po raz pierwszy wystąpi 48 reprezentacji, zmienią się też m.in. reguły rozstrzygania remisów punktowych w fazie grupowej.
Dotychczas w MŚ grały najwyżej 32 zespoły - tak było w latach 1998-2022. W jednej edycji turnieju odbywały się wówczas 64 spotkania. Tym razem do wyłonienia mistrza i brązowego medalisty potrzebne będą 104 mecze i pojawi się dodatkowa runda pucharowa - 1/16 finału.
Zespoły podzielone są na 12 grup po cztery w każdej. Do fazy pucharowej zakwalifikują się wszystkie drużyny z miejsc 1-2 oraz osiem najlepszych z trzecich lokat. Regulamin przewiduje już pary 1/16 finału bez dodatkowych losowań, ale wielu z nich nie da się przewidzieć, bo sporo zależeć będzie od tego, z których grup awansują reprezentacje z trzecich miejsc.
Podział na grupy piłkarskich mistrzostw świata 2026
- Grupa A: Meksyk, RPA, Korea Płd., Czechy
- Grupa B: Kanada, Katar, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina
- Grupa C: Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja
- Grupa D: USA, Paragwaj, Australia, Turcja
- Grupa E: Niemcy, Curacao, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador
- Grupa F: Holandia, Japonia, Tunezja, Szwecja
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia
- Grupa H: Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj
- Grupa I: Irak, Francja, Senegal, Norwegia
- Grupa J: Argentyna, Algieria, Austria, Jordania
- Grupa K: DR Konga, Portugalia, Uzbekistan, Kolumbia
- Grupa L: Anglia, Chorwacja, Ghana, Panama