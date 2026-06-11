Mundial 2026. Mecz otwarcia Meksyk - RPA. Kto gra 11 czerwca? Terminarz mistrzostw świata

Mundial 2026. Mecz otwarcia - Meksyk - RPA (czwartek 11 czerwca, godz. 21.00, Meksyk)

Mundial rozpocznie się w czwartek 11 czerwca. W pierwszym meczu zmierzy się reprezentacja gospodarzy turnieju. Przeciwnikiem Meksyku będzie narodowa drużyna Republiki Południowej Afryki.

Najwyższy w historii wynik meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata padł w 2018 roku w Rosji, gdy gospodarze pokonali Arabię Saudyjską 5:0. W meczach otwarcia występowali również obrońcy tytułu, ostatnio - Francja, która w 2002 roku sensacyjnie przegrała z Senegalem 0:1.

Program piłkarskich mistrzostw świata 2026 (wszystkie godziny czasu polskiego)

11 czerwca, czwartek

Grupa A: Meksyk - RPA (21.00, Meksyk)

noc z 11 na 12 czerwca

Grupa A: Korea Płd. - Czechy (4.00, Guadalajara/Zapopan)

12 czerwca, piątek

Grupa B: Kanada - Bośnia i Hercegowina (21.00, Toronto)

noc z 12 na 13 czerwca

Grupa D: USA - Paragwaj (3.00, Los Angeles/Inglewood)

13 czerwca, sobota

Grupa B: Katar - Szwajcaria (21.00, San Francisco/Santa Clara)

noc z 13 na 14 czerwca

Grupa C: Brazylia - Maroko (0.00, Nowy Jork/East Rutherford)

Grupa C: Haiti - Szkocja (3.00, Boston/Foxborough)

Grupa D: Australia - Turcja (6.00, Vancouver)

14 czerwca, niedziela

Grupa E: Niemcy - Curacao (19.00, Houston)

Grupa F: Holandia - Japonia (22.00, Dallas/Arlington)

noc z 14 na 15 czerwca

Grupa E: Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador (1.00, Filadelfia)

Grupa F: Szwecja - Tunezja (4.00, Monterrey/Guadalupe)

15 czerwca, poniedziałek

Grupa H: Hiszpania - Rep. Zielonego Przylądka (18.00, Atlanta)

Grupa G: Belgia - Egipt (21.00, Seattle)

noc z 15 na 16 czerwca

Grupa H: Arabia Saudyjska - Urugwaj (0.00, Miami/Miami Gardens)

Grupa G: Iran - Nowa Zelandia (3.00, Los Angeles/Inglewood)

16 czerwca, wtorek

Grupa I: Francja - Senegal (21.00, Nowy Jork/East Rutherford)

noc z 16 na 17 czerwca

Grupa I: Irak - Norwegia (0.00, Boston/Foxborough)

Grupa J: Argentyna - Algieria (3.00, Kansas City)

Grupa J: Austria - Jordania (6.00, San Francisco/Santa Clara)

17 czerwca, środa

Grupa K: Portugalia - DR Konga (19.00, Houston)

Grupa L: Anglia - Chorwacja (22.00, Dallas/Arlington)

noc z 17 na 18 czerwca

Grupa L: Ghana - Panama (1.00, Toronto)

Grupa K: Uzbekistan - Kolumbia (4.00, Meksyk)

18 czerwca, czwartek

Grupa A: Czechy - RPA (18.00, Atlanta)

Grupa B: Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (21.00, Los Angeles/Inglewood)

noc z 18 na 19 czerwca

Grupa B: Kanada - Katar (0.00, Vancouver)

Grupa A: Meksyk - Korea Płd. (3.00, Guadalajara/Zapopan)

19 czerwca, piątek

Grupa D: USA - Australia (21.00, Seattle)

noc z 19 na 20 czerwca

Grupa C: Szkocja - Maroko (0.00, Boston/Foxborough)

Grupa C: Brazylia - Haiti (3.00, Filadelfia)

Grupa D: Turcja - Paragwaj (6.00, San Francisco/Santa Clara)

20 czerwca, sobota

Grupa F: Holandia - Szwecja (19.00, Houston)

Grupa E: Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Toronto)

noc z 20 na 21 czerwca

Grupa E: Ekwador - Curacao (2.00, Kansas City)

Grupa F: Tunezja - Japonia (6.00, Monterrey/Guadalupe)

21 czerwca, niedziela

Grupa H: Hiszpania - Arabia Saudyjska (18.00, Atlanta)

Grupa G: Belgia - Iran (21.00, Los Angeles/Inglewood)

noc z 21 na 22 czerwca

Grupa H: Urugwaj - Rep. Zielonego Przylądka (0.00, Miami/Miami Gardens)

Grupa G: Nowa Zelandia - Egipt (3.00, Vancouver)

22 czerwca, poniedziałek

Grupa J: Argentyna - Austria (19.00, Dallas/Arlington)

Grupa I: Francja - Irak (23.00, Filadelfia)

noc z 22 na 23 czerwca

Grupa I: Norwegia - Senegal (2.00, Nowy Jork/East Rutherford)

Grupa J: Jordania - Algieria (5.00, San Francisco/Santa Clara)

23 czerwca, wtorek

Grupa K: Portugalia - Uzbekistan (19.00, Houston)

Grupa L: Anglia - Ghana (22.00, Boston/Foxborough)

noc z 23 na 24 czerwca

Grupa L: Panama - Chorwacja (1.00, Toronto)

Grupa K: Kolumbia - DR Konga (4.00, Guadalajara/Zapopan)

24 czerwca, środa

Grupa B: Szwajcaria - Kanada (21.00, Vancouver)

Grupa B: Bośnia i Hercegowina - Katar (21.00, Seattle)

noc z 24 na 25 czerwca

Grupa C: Szkocja - Brazylia (0.00, Miami/Miami Gardens)

Grupa C: Maroko - Haiti (0.00, Atlanta)

Grupa A: Czechy - Meksyk (3.00, Meksyk)

Grupa A: RPA - Korea Płd. (3.00, Monterrey/Guadalupe)

25 czerwca, czwartek

Grupa E: Curacao - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Filadelfia)

Grupa E: Ekwador - Niemcy (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)

noc z 25 na 26 czerwca

Grupa F: Japonia - Szwecja (1.00, Dallas/Arlington)

Grupa F: Tunezja - Holandia (1.00, Kansas City)

Grupa D: Turcja - USA (4.00, Los Angeles/Inglewood)

Grupa D: Paragwaj - Australia (4.00, San Francisco/Santa Clara)

26 czerwca, piątek

Grupa I: Norwegia - Francja (21.00, Boston/Foxborough)

Grupa I: Senegal - Irak (21.00, Toronto)

noc z 26 na 27 czerwca

Grupa H: Rep. Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska (2.00, Houston)

Grupa H: Urugwaj - Hiszpania (2.00, Guadalajara/Zapopan)

Grupa G: Egipt - Iran (5.00, Seattle)

Grupa G: Nowa Zelandia - Belgia (5.00, Vancouver)

27 czerwca, sobota

Grupa L: Panama - Anglia (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)

Grupa L: Chorwacja - Ghana (23.00, Filadelfia)

noc z 27 na 28 czerwca

Grupa K: Kolumbia - Portugalia (1.30, Miami/Miami Gardens)

Grupa K: DR Konga - Uzbekistan (1.30, Atlanta)

Grupa J: Algieria - Austria (4.00, Kansas City)

Grupa J: Jordania - Argentyna (4.00, Dallas/Arlington)

faza pucharowa

28 czerwca, niedziela

1/16 finału (1): 2A - 2B (21.00, Los Angeles/Inglewood)

29 czerwca, poniedziałek

1/16 finału (2): 1C - 2F (19.00, Houston)

1/16 finału (3): 1E - 3A/3B/3C/3D/3F (22.30, Boston/Foxborough)

noc z 29 na 30 czerwca

1/16 finału (4): 1F - 2C (3.00, Monterrey/Guadalupe)

30 czerwca, wtorek

1/16 finału (5): 2E - 2I (19.00, Dallas/Arlington)

1/16 finału (6): 1I - 3C/3D/3F/3G/3H (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)

noc z 30 czerwca na 1 lipca

1/16 finału (7): 1A - 3C/3E/3F/3H/3I (3.00, Meksyk)

1 lipca, środa

1/16 finału (8): 1L - 3E/3H/3I/3J/3K (18.00, Atlanta)

1/16 finału (9): 1G - 3A/3E/3H/3I/3J (22.00, Seattle)

noc z 1 na 2 lipca

1/16 finału (10): 1D - 3B/3E/3F/3I/3J (2.00, San Francisco/Santa Clara)

2 lipca, czwartek

1/16 finału (11): 1H - 2J (21.00, Los Angeles/Inglewood)

noc z 2 na 3 lipca

1/16 finału (12): 2K - 2L (1.00, Toronto)

1/16 finału (13): 1B - 3E/3F/3G/3I/3J (5.00, Vancouver)

3 lipca, piątek

1/16 finału (14): 2D - 2G (20.00, Dallas/Arlington)

noc z 3 na 4 lipca

1/16 finału (15): 1J - 2H (0.00, Miami/Miami Gardens)

1/16 finału (16): 1K - 3D/3E/3I/3J/3L (3.30, Kansas City)

4 lipca, sobota

1/8 finału (I): zwycięzca 1 - zwycięzca 4 (19.00, Houston)

1/8 finału (II): zw. 3 - zw. 6 (23.00, Filadelfia)

5 lipca, niedziela

1/8 finału (III): zw. 2 - zw. 5 (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)

noc z 5 na 6 lipca

1/8 finału (IV): zw. 7 - zw. 8 (2.00, Meksyk)

6 lipca, poniedziałek

1/8 finału (V): zw. 12 - zw. 11 (21.00, Dallas/Arlington)

noc z 6 na 7 lipca

1/8 finału (VI): zw. 10 - zw. 9 (2.00, Seattle)

7 lipca, wtorek

1/8 finału (VII): zw. 15 - zw. 14 (18.00, Atlanta)

1/8 finału (VIII): zw. 13 - zw. 16 (22.00, Vancouver)

9 lipca, czwartek

ćwierćfinał: zw. II - zw. I (22.00, Boston/Foxborough)

10 lipca, piątek

ćwierćfinał: zw. V - zw. VI (21.00, Los Angeles/Inglewood)

11 lipca, sobota

ćwierćfinał: zw. III - zw. IV (23.00, Miami/Miami Gardens)

noc z 11 na 12 lipca

ćwierćfinał: zw. VII - zw. VIII (3.00, Kansas City)

14 lipca, wtorek

półfinał: zw. II/zw. I - zw. V/zw. VI (21.00, Dallas/Arlington)

15 lipca, środa

półfinał: zw. III/zw. IV - zw. VII/zw. VIII (21.00, Atlanta)

18 lipca, sobota

o 3. miejsce: Miami/Miami Gardens (23.00)

19 lipca, niedziela

finał: Nowy Jork/East Rutherford (21.00)

Po raz pierwszy na mundialu zagra 48 reprezentacji

Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata zostaną rozegrane na innych zasadach niż jakikolwiek wcześniejszy mundial. Po raz pierwszy wystąpi 48 reprezentacji, zmienią się też m.in. reguły rozstrzygania remisów punktowych w fazie grupowej.

Dotychczas w MŚ grały najwyżej 32 zespoły - tak było w latach 1998-2022. W jednej edycji turnieju odbywały się wówczas 64 spotkania. Tym razem do wyłonienia mistrza i brązowego medalisty potrzebne będą 104 mecze i pojawi się dodatkowa runda pucharowa - 1/16 finału.

Zespoły podzielone są na 12 grup po cztery w każdej. Do fazy pucharowej zakwalifikują się wszystkie drużyny z miejsc 1-2 oraz osiem najlepszych z trzecich lokat. Regulamin przewiduje już pary 1/16 finału bez dodatkowych losowań, ale wielu z nich nie da się przewidzieć, bo sporo zależeć będzie od tego, z których grup awansują reprezentacje z trzecich miejsc.

Podział na grupy piłkarskich mistrzostw świata 2026