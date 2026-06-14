Mundial 2026. Przez 17 minut pachniało sensacją. Niemiecki walec rozjechał Curacao

Advocaat najstarszym trenerem w historii mistrzostw świata

Starcie czterokrotnych mistrzów świata Niemiec z debiutującą na mistrzostwach świata reprezentacją Curacao miało zdecydowanego faworyta. Podopieczni Juliana Nagelsmannaa nie zawiedli i bez większych problemów wywalczyli komplet punktów.

Selekcjoner Curacao Holender Dick Advocaat w wieku 78 lat i 260 dni został najstarszym szkoleniowcem w historii piłkarskich mistrzostw świata. Nagelsmann ma od niego 40 lat mniej i jest najmłodszym trenerem na tym turnieju.

Comenencia autorem historycznego gola

Zgodnie z oczekiwaniami niemieccy piłkarze od początku przejęli kontrolę nad meczem i potrzebowali niespełna sześć minut, aby objąć prowadzenie. Po świetnej wymianie podań Felix Nmecha popisał się precyzyjnym strzałem z około 15 metrów trafiając tuż przy słupku. Chwilę później pomocnik Borussii Dortmund huknął zza pola karnego, ale tym razem minimalnie chybił. Potem tuż obok słupka strzelał Florian Wirtz.

Reprezentanci Curacao koncentrowali się głównie na obronie, ale w 19. minucie zdołali przejść do ataku i oddali pierwszy, choć niecelny strzał. Dwie minuty później kibice zgromadzeni na NRG Stadium w Houston przecierali oczy ze zdumienia. Livano Comenencia dopadł do wybitej za krótko piłki i z linii pola karnego pokonał Manuela Neuera, któremu w skutecznej interwencji przeszkodził rykoszet. Tym samym prawy obrońca, występujący na co dzień w FC Zurich, został pierwszym zdobywcą bramki na mundialu dla Curacao.

Pierwszy gol Schlotterbecka w kadrze Niemiec

Stracony gol wprowadził trochę nerwowości w poczynania niemieckich graczy. W 33. minucie Leroy Sane nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem. Pięć minut później było już jednak 2:1 dla Niemców. Z rzutu rożnego dośrodkował Nathaniel Brown, a Nico Schlotterbeck znakomicie uderzył piłkę głową. Dla stopera Borussii Dortmund był to premierowy gol w 28. występie w reprezentacji.

W trzeciej doliczonej minucie do pierwszej połowy Riechedly Bazoer sfaulował w polu karnym Nmechę i arbiter wskazał na 11. metr, Kai Havertz pewnym strzałem podwyższył prowadzenie Niemców na 3:1.

Havertz dobił Curacao

Wejście w drugą połowę czterokrotni mistrzowie świata mieli równie efektowe. Joshua Kimmich podał w pole karne, a Jamal Musiala strzałem w długi róg umieścił piłkę w siatce.

Potem Niemcy nie forsowali już tak mocnego tempa, jednak w 68. min Brown strzałem z woleja, po efektownej asyście Deniza Undava, zdobył piątego gola. Dla Browna było to pierwsze trafienie w reprezentacji. Dziesięć minut później Undav już sam wpisał się na listę strzelców. Przy tym golu kolejną asystę zaliczył Kimmich, który uzbierał ich już 31 w meczach kadry.

Wynik spotkania na 7:1 ustalił w 88. min Havertz. Napastnik Arsenalu skorzystał z podania Undava i wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem.

Osiem - to największa liczba bramek zdobyta na tym turnieju. Wcześniej - pięć - padło w spotkaniu USA - Paragwaj, który Amerykanie wygrali 4:1.