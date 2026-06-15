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Szwecja rozgromiła Tunezję na inaugurację mundialu. Kapitalny występ Ayariego

Kacper Kilanowski
dzisiaj, 06:56
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Szwecja rozgromiła Tunezję na inaugurację mundialu. Kapitalny występ Ayariego/Shutterstock
Szwecja udanie rozpoczęła rywalizację w grupie F piłkarskich mistrzostw świata. W meczu rozegranym w Monterrey Skandynawowie pokonali Tunezję aż 5:1. Bohaterem spotkania został Yasin Ayari, który zdobył dwie bramki i miał duży udział w efektownym zwycięstwie swojej drużyny.

Mocny początek Szwedów

Szwedzi od pierwszych minut narzucili rywalom swoje warunki gry. Już w 7. minucie prowadzenie dał im Yasin Ayari. Pomocnik Brighton & Hove Albion nie celebrował trafienia, co miało szczególny wymiar – choć reprezentuje Szwecję, ma tunezyjskie korzenie.

Przewaga Skandynawów rosła z każdą minutą. W 30. minucie skuteczny kontratak wykończył Alexander Isak, który wykorzystał doskonałe podanie Viktora Gyokeresa i podwyższył wynik na 2:0.

Tunezja odpowiedziała przed przerwą

Tunezyjczycy długo mieli problemy ze stwarzaniem sytuacji pod bramką rywali, jednak tuż przed końcem pierwszej połowy zdołali wrócić do gry. Po dośrodkowaniu piłkę do siatki głową skierował Omar Rekik, zmniejszając straty do jednego gola.

Bramka zdobyta w 43. minucie dawała afrykańskiej drużynie nadzieję na odwrócenie losów spotkania po przerwie.

Isak i Gyokeres zamienili się rolami

Po zmianie stron Szwedzi szybko rozwiali wszelkie wątpliwości. W 59. minucie Alexander Isak odwdzięczył się Gyokeresowi za asystę z pierwszej połowy, a napastnik bez problemów pokonał tunezyjskiego bramkarza.

Przy stanie 3:1 Skandynawowie całkowicie kontrolowali przebieg meczu, nie pozwalając rywalom na stworzenie większego zagrożenia.

Efektowny finisz i wysoka wygrana

W końcówce spotkania przewaga Szwecji została udokumentowana kolejnymi trafieniami. W 85. minucie na listę strzelców wpisał się Mattias Svanberg, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku.

Ostatnie słowo należało jednak do Ayariego. W doliczonym czasie gry pomocnik ustalił wynik meczu na 5:1, kompletując dublet i pieczętując znakomity występ swojej reprezentacji.

Pierwszy krok w stronę fazy pucharowej

Szwecja wywalczyła awans na mundial po zwycięstwie nad Polską w finale baraży i już w pierwszym meczu pokazała, że może odegrać znaczącą rolę w turnieju. Skandynawowie od lat należą do solidnych uczestników mistrzostw świata, a zwycięstwo nad Tunezją pozwoliło im wykonać ważny krok w kierunku awansu do fazy pucharowej.

W drugim meczu grupy F Holandia zremisowała z Japonią 2:2. Kolejne spotkania zostaną rozegrane 20 czerwca. W Houston zmierzą się Holandia i Szwecja, natomiast w Monterrey Japonia zagra z Tunezją.

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Źródło PAP
Tematy: Szwecjatunezjamundial 2026
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