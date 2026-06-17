Mundial 2026. Sensacja na mistrzostwach świata. Piłkarz Widzewa zatrzymał Ronaldo

Portugalczycy nie chcieli się przemęczać
Mecz zaczął się idealnie dla Portugalczyków. Lepszego początku podopieczni Roberto Martineza nie mogli sobie wymarzyć. Już w 6. minucie otworzyli wynik spotkania. Do siatki rywali trafił Joao Neves. Pomocnik Paris Saint-Germain pokonał bramkarza pięknym strzałem głową.
W tym momencie wielu spodziewało się, że kolejne gole dla reprezentacji Portugali są tylko kwestią czasu. Jednak Ronaldo i spółka zamiast pójść za ciosem zredukowali bieg i liczyli, że niewielkim wysiłkiem uda im się kontrolować przebieg wydarzeń na boisku.
Ronaldo i jego koledzy ukarani za minimalizm
Piłkarze z Afryki widząc, że przeciwnicy nie zamierzają się zbytnio przemęczać ruszyli do przodu. To przyniosło efekt w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Do remisu doprowadził Yoane Wissa. Napastnik Newcastle United podobnie jak wcześniej Neves umieścił piłkę w bramce głową.
Ronaldo brakowało precyzji
Portugalczycy na drugą połowę wyszli mocno podrażnieni. Przejęli inicjatywę i za wszelką cenę próbowali strzelić zwycięskiego gola, ale defensywa przeciwników, w której pierwsze skrzypce grał Kapuadi spisywała się bez zarzutu.
Ronaldo swoją pierwszą dogodną okazję do strzelenia gola miał dopiero w 69. minucie. Piłka po jego uderzeniu minęła jednak słupek bramki i strzegący jej Lionel Nzau Mpasi mógł odetchnąć z ulgą.
Cztery minuty później byliśmy świadkami bliźniaczej sytuacji, ale Ronaldo znów nie zdołał trafić do siatki. Dla 41-latka był to 23. występ w mundialu, a częściej od niego grało tylko trzech piłkarzy (Lionel Messi 27., Lothar Matthaeus 25. i Miroslav Klose 24.).
Historyczny punkt dla Demokratycznej Republiki Konga
Napór Portugalczyków nie słabł do ostatniego gwizdka sędziego. Mimo wielkiej przewagi faworytom nie udało się strzelić zwycięskiego gola i mecz zakończył się sensacyjnym remisem. Dzięki niemu grający w Widzewie Kapuadi i jego koledzy z reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga zdobyli historyczny punkt na mistrzostwach świata.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.