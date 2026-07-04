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Kolumbia wykonała zadanie. Awans po zwycięstwie nad Ghaną

Kacper Kilanowski
dzisiaj, 07:42
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Kolumbia wykonała zadanie. Awans po zwycięstwie nad Ghaną
Kolumbia wykonała zadanie. Awans po zwycięstwie nad Ghaną/PAP/EPA
Kolumbia pokonała Ghanę 1:0 w ostatnim meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Jedyną bramkę spotkania zdobył Jhon Arias, a zespół z Ameryki Południowej w kolejnej rundzie zmierzy się ze Szwajcarią.

Szybki cios Kolumbii

Spotkanie rozegrane w Kansas City od początku nie układało się szczęśliwie dla obu drużyn. Jeszcze przed upływem pierwszego kwadransa trenerzy byli zmuszeni do przeprowadzenia po jednej zmianie z powodu kontuzji mięśniowych. Boisko opuścili Jhon Cordoba oraz Marvin Senaya.

Mimo tych problemów lepiej w trudnych, upalnych warunkach odnalazła się Kolumbia. W 14. minucie wynik otworzył Jhon Arias, który wykorzystał świetne dośrodkowanie z prawego skrzydła autorstwa Luisa Suareza. Zastępujący kontuzjowanego Cordobę napastnik idealnie dograł do niepilnowanego kolegi, a Arias pewnym strzałem pokonał bramkarza Ghany.

Ghana bez odpowiedzi

Po zdobyciu prowadzenia Kolumbijczycy kontrolowali przebieg spotkania i nie pozwalali rywalom na stworzenie poważnego zagrożenia. Choć wynik do końca pozostawał otwarty, to drużyna z Ameryki Południowej była zdecydowanie bliżej zdobycia drugiego gola niż Ghana wyrównania.

Bohaterem afrykańskiej reprezentacji był bramkarz Lawrence Ati Zigi, który zanotował pięć skutecznych interwencji i uchronił swój zespół przed wyższą porażką. Ghana zakończyła jednak mecz bez ani jednego celnego strzału.

Czas na Szwajcarię

Zwycięstwo 1:0 zapewniło Kolumbii awans do 1/8 finału mistrzostw świata. W walce o ćwierćfinał zespół z Ameryki Południowej zmierzy się ze Szwajcarią.

Mecz w Kansas City był ostatnim spotkaniem 1/16 finału turnieju.

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Źródło PAP
Tematy: mundial 2026kolumbiaGhana
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