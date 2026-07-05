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Mundial 2026. Reprezentanci Meksyku zmuszeni do oddania zegarków. Były warte milion dolarów

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 13:18
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Mundial 2026. Reprezentanci Meksyku zmuszeni do oddania zegarków. Były warte milion dolarów
Mundial 2026. Reprezentanci Meksyku zmuszeni do oddania zegarków. Były warte milion dolarów/PAP/EPA
Amerykański youtuber obstawił u bukmachera zwycięstwo Meksyku nad Ekwadorem. Dzięki temu do jego kieszeni wpadło 2 mln dolarów. Szczęściarz postanowił podzielić się nagrodą ze swoimi dobroczyńcami i ufundował piłkarzom "El Tri" zegarki warte milion dolarów. Zawodnicy długo nimi się nie cieszyli, bo Meksykańska Federacja Piłkarska zmusiła reprezentantów swojego kraju do ich zwrotu.

Piłkarze zgodzili się oddać zegarki

Według meksykańskich mediów Stephen Deleonardis, znany jako "Stevewilldoit", po odebraniu wygranej udał się do Meksyku, aby wręczyć zegarki trenerowi Javierowi Aguirre i jego piłkarzom. Zawodnicy "zaskoczeni i podekscytowani" otrzymaniem prezentu, chwycili Deleonardisa i podrzucili go w powietrze, co było nawiązaniem do sposobu ich świętowania po strzeleniu gola.

BBC informuje, że meksykańska federacja interweniowała, żądając zwrotu prezentów, aby uniknąć potencjalnego naruszenia przepisów dotyczących zakładów bukmacherskich. Za obopólną zgodą nasi zawodnicy postanowili zwrócić zegarki, które twórca treści dobrowolnie im przekazał - poinformowano w poście na plafromie X.

Anglia kolejnym rywalem Meksyku

Meksykanie wygrali cztery mecze podczas tegorocznego mundialu, nie tracąc gola. W nocy z niedzieli na poniedziałek zagrają z Anglikami w 1/8 finału na Estadio Azteca w stolicy Meksyku

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Źródło PAP
Tematy: Meksykmundial 2026zegarki
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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