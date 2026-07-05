Mundial 2026. Reprezentanci Meksyku zmuszeni do oddania zegarków. Były warte milion dolarów

Piłkarze zgodzili się oddać zegarki
Według meksykańskich mediów Stephen Deleonardis, znany jako "Stevewilldoit", po odebraniu wygranej udał się do Meksyku, aby wręczyć zegarki trenerowi Javierowi Aguirre i jego piłkarzom. Zawodnicy "zaskoczeni i podekscytowani" otrzymaniem prezentu, chwycili Deleonardisa i podrzucili go w powietrze, co było nawiązaniem do sposobu ich świętowania po strzeleniu gola.
BBC informuje, że meksykańska federacja interweniowała, żądając zwrotu prezentów, aby uniknąć potencjalnego naruszenia przepisów dotyczących zakładów bukmacherskich. Za obopólną zgodą nasi zawodnicy postanowili zwrócić zegarki, które twórca treści dobrowolnie im przekazał - poinformowano w poście na plafromie X.
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Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.