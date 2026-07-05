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Mundial 2026. Fatalny mecz sędziego z Uzbekistanu. Pomylił tolerancję z pobłażliwością

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
20 minut temu
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Mundial 2026. Fatalny mecz sędziego z Uzbekistanu. Pomylił tolerancję z pobłażliwością
Mundial 2026. Fatalny mecz sędziego z Uzbekistanu. Pomylił tolerancję z pobłażliwością/PAP/EPA
Pobłażliwość uzbeckiego sędziego Ilgiza Tantasheva wobec licznych niesportowych zachowań piłkarzy Paragwaju w sobotnim meczu 1/8 finału mistrzostw świata wywołała w niedzielę debatę nie tylko we Francji. "Trójkolorowi" pokonali rywali z Ameryki Południowej 1:0.

Paragwajczycy nie przebierali w środkach

Jedyną bramkę zdobył w 70. minucie z rzutu karnego Kylian Mbappe. Od początku meczu kapitan reprezentacji Francji był jednak systematycznie popychany i kopany przez Paragwajczyków, podobnie jak jego koledzy z drużyny. Nigdy nie grałem w takim meczu, z tyloma faulami, tyloma nieczystymi wślizgami, tyloma popchnięciami. Było ciężko, ale wygraliśmy - mówił w strefie mieszanej napastnik Bradley Barcola.

Uzbecki sędzia nie udzielił jednak żadnych ostrzeżeń zawodnikom z Paragwaju, podczas gdy Francuzi opuścili boisko z trzema żółtymi kartkami. Trzej kluczowi zawodnicy - Barcola, Michael Olise i Manu Kone - ryzykują odsunięciem od meczu półfinałowego, jeśli otrzymają kolejną żółtą kartkę przeciwko Maroku w ćwierćfinale. Widzieliście sami. Było 30, 40 fauli i zero żółtych kartek - ubolewał Rayan Cherki, który wszedł na boisko jako rezerwowy w toczonej w napiętej atmosferze końcówce meczu.

Media surowo oceniły pracę arbitra

Były francuski sędzia międzynarodowy Bruno Derrien w rozmowie z agencją AFP ostro skrytykował sędziego i pochwalił "Trójkolorowych" za opanowanie w obliczu "brudnych fauli" przeciwników, które mogły wywołać reakcję i "doprowadzić do rzutów karnych, a nawet czerwonej kartki". Nie rozumiem, jak Paragwajczycy mogli uniknąć kartki. Myślę, że sędzia nie podołał zadaniu – ocenił Derrien.

W tym meczu dostałbym cztery czerwone kartki - przyznał były szwedzki napastnik Zlatan Ibrahimović w amerykańskiej stacji Fox Sports.

Światowe media były równie surowe w ocenie pracy sędziego, jak i postawy piłkarzy z Paragwaju. Belgijski nadawca RTBF skupił się na "katastrofalnym występie Ilgiza Tantasheva". Z kolei hiszpański dziennik "AS" ocenił, że uzbecki arbiter "pomylił tolerancję z bezczynnością".

Podczas gdy francuski dziennik sportowy "L'Equipe" przyznał sędziemu z Uzbekistanu najniższą notę 1/10, prasa paragwajska stanęła w jego obronie. Gazeta "ABC" określiła jego występ jako "przyzwoity i powściągliwy". "Pozwolił grze płynąć, wykazał się zrównoważonym osądem przez cały mecz i sędziował płynnie" - podkreślono w „ABC”.

Szkoci też krytykowali sędziego z Uzbekistanu

42-letni Tantashev, który sędziował ostatni finał Azjatyckiej Ligi Mistrzów i mecze igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, bierze udział w swoim pierwszym mundialu. Był już arbitrem dwóch spotkań, w tym Maroka ze Szkocją (1:0), po którym Szkoci krytykowali go za nadmierną pobłażliwość.

Pozwolenie grze płynąć jest w pewnym sensie filozofią tego Pucharu Świata. Ale w akceptowalnych granicach, o ile gra nie degeneruje się. Ale pan Tantashev był zbyt pobłażliwy. Nie można pozwolić, by sprawy wymknęły się spod kontroli, gdy czuć, że atmosfera na boisku staje się toksyczna. Trzeba nakładać sankcje - podkreślił Derrien.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnasędziamundial 2026
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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