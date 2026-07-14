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Polak sędzią VAR w półfinale mistrzostw świata. Marciniak czeka na decyzję

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:55
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Polak sędzią VAR w półfinale mistrzostw świata. Marciniak czeka na decyzję
Polak sędzią VAR w półfinale mistrzostw świata. Marciniak czeka na decyzję/PAP/EPA
Tomasz Kwiatkowski będzie sędzią VAR półfinałowego meczu piłkarskich mistrzostw świata Francja - Hiszpania, który odbędzie się na stadionie w Arlington. Szymon Marciniak wciąż nie wie, czy poprowadzi jeszcze jakieś spotkanie na mundialu. Do obsadzenia pozostały już tylko pojedynki o trzecie miejsce i finał.

Holender, Meksykanin, Urugwajczyk i Chorwat partnerami Polaka

Spotkanie Francji z Hiszpanią przydzielono Ivanowi Bartonowi z Salwadoru. Wcześniej prowadził dwa mecz grupowe: Turcja - Paragwaj (0:1) i Japonia - Szwecja (1:1). W 1/8 finału sędziował natomiast spotkanie Szwajcaria - Kolumbia, które Helweci wygrali po rzutach karnych.

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Kwiatkowski podczas meczu Francja - Hiszpania ma odpowiadać za VAR. Pomagać mu będą Holender Dennis Higler, Meksykanin Guillermo Pacheco oraz Urugwajczyk Leodan Gonzalez i Chorwat Ivan Bebek. Informację tę potwierdziła też strona poświęcona sędziom law5-theref.blogspot.com.

Trzeci mundial Marciniaka

Marciniak ma jeszcze szansę na sędziowanie meczu o trzecie miejsce lub finału. Polski arbiter podczas mundialu w Ameryce Północnej prowadził mecz Argentyny z Algierią (3:0) i Iranu z Egiptem (1:1).

To trzeci turniej tej rangi w karierze Marciniaka, który sędziował także podczas mundiali w Rosji w 2018 i w Katarze w 2022 roku. Cztery lata temu prowadził finał, w którym Argentyna pokonała Francję w rzutach karnych.

Łącznie do tej pory Marciniak sędziował siedem meczów w mundialach. W jego dorobku jest też pięć spotkań mistrzostw Europy oraz m.in. finał Ligi Mistrzów w 2023 roku.

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Źródło PAP
Tematy: sędziavarmundial 2026Szymon Marciniak
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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