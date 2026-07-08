Dziennik Gazeta Prawana logo

Apoloniusz Tajner krytykuje MKOl. Ta decyzja nie spodobała się prezesowi PZN

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 12:27
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Apoloniusz Tajner krytykuje MKOl. Ta decyzja nie spodobała się prezesowi PZN
Apoloniusz Tajner krytykuje MKOl. Ta decyzja nie spodobała się prezesowi PZN/East News
Kombinacja norweska została wykreślona z programu zimowych igrzysk olimpijskich w 2030 roku. Decyzją Komitetu Wykonawczego MKOl krytykuje Apoloniusz Tajner. "Ta dyscyplina to klasyka narciarstwa klasycznego" - podkreśla prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Tajner chce znać powody decyzji MKOl

Prezes PZN uważa, że podjętą decyzję należy uszanować, ale jednak bardzo chciałby znać powody, które zdecydowały, że rywalizacji o medale w kombinacji norweskiej zabraknie w kolejnych zimowych igrzyskach, które gościć będą w dniach 1-17 lutego 2030 roku Alpy Francuskie.

Uważam, że kombinacja norweska powinna być zawsze w programie zimowych igrzysk olimpijskich, a decyzję o jej wykreśleniu przyjmuję ze zdziwieniem. Ta dyscyplina to klasyka narciarstwa klasycznego - powiedział prezes Tajner.

MKOl uzasadnia decyzję brakiem popularności

Właśnie w kombinacji norweskiej pierwszy medal dla Polski w historii zimowych igrzysk olimpijskich zdobył w Cortinie d'Ampezzo w 1956 roku Franciszek Gąsienica-Groń, stając na najniższym stopniu podium.

Optymiści mieli niedawno nadzieję, że dyscyplina ta pozostanie w programie olimpijskim, a po raz pierwszy podczas igrzysk w 2030 roku we francuskich Alpach będą mogły powalczyć o medale kobiety. Plany te jednak upadły. MKOl uzasadnił decyzję brakiem popularności tego sportu wśród kibiców oraz faktem, że jest on uprawiany w niewielu krajach.

Niemcy też krytykują MKOl

Decyzja Komitetu Wykonawczego MKOl rozpętało falę krytyki wśród niemieckich działaczy. Wykluczenie kombinacji norweskiej z programu igrzysk olimpijskich po ponadstuletniej jej obecności, wprawiło tamtejszych sportowców i działaczy w szok oraz wywołało u nich obawy o przyszłość. Brakuje mi słów - powiedział trzykrotny mistrz olimpijski i trener niemieckiej kadry narodowej Eric Frenzel, który podchodzi do tego sceptycznie. Wyraża jednak nadzieję, że MKOl wykaże się wielkodusznością i upubliczni analizy oraz dane, które legły u podstaw tej decyzji: Kombinacja norweska, dyscyplina z tak bogatą tradycją, w pełni na to zasługuje - dodał.

Ta dyscyplina znika z igrzysk olimpijskich. Będzie za to parytet płci
Ta dyscyplina znika z igrzysk olimpijskich. Będzie za to parytet płci

To tak, jakby grunt usunął nam się spod nóg - opisał sytuację Johannes Rydzek, przedstawiciel zawodników w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS). Dwukrotny mistrz olimpijski, który niedawno zakończył karierę zawodniczą, zauważył: Decyzja ta niesie ze sobą tak daleko idące konsekwencje dla naszej dyscypliny, że na razie nie jesteśmy w stanie w pełni ich ocenić. Z kolei dyrektor sportowy Niemieckiego Związku Narciarskiego(DSV) Horst Huettel zaznaczył, że wiadomość jest "druzgocąca i stanowi ogromne rozczarowanie".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: prezesMKOLApoloniusz Tajner
Powiązane
Apoloniusz Tajner chce zająć miejsce Adama Małysza. "Tak będę kandydował."
Apoloniusz Tajner chce zająć miejsce Adama Małysza. "Tak będę kandydował."
Apoloniusz Tajner
Apoloniusz Tajner uspokaja. Powiedział, kiedy polscy skoczkowie wrócą do wysokiej formy
Tajner: Kobayashi świetnie zaczął PŚ, ale wierzę, że olimpijskie złoto zdobędzie Stoch
Tajner: Kobayashi świetnie zaczął PŚ, ale olimpijskie złoto zdobędzie Stoch
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraApoloniusz Tajner krytykuje MKOl. Ta decyzja nie spodobała się prezesowi PZN »
Zobacz
|
Lexus LBX
Co drugi klient kupuje tego crossovera. Spalanie 4,4 l/100 km, a cena?
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Wiśniewski, Mandaryna
Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Oto szczegóły
Fiat Pandina
Ma gwarancję na 8 lat i kosztuje 54 900 zł. Najtańsze nowe auto jest z Europy
Nowa Dacia Striker
Nowa Dacia Striker odleciała z ceną i stylem. Kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj