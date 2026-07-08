Apoloniusz Tajner krytykuje MKOl. Ta decyzja nie spodobała się prezesowi PZN

Tajner chce znać powody decyzji MKOl

Prezes PZN uważa, że podjętą decyzję należy uszanować, ale jednak bardzo chciałby znać powody, które zdecydowały, że rywalizacji o medale w kombinacji norweskiej zabraknie w kolejnych zimowych igrzyskach, które gościć będą w dniach 1-17 lutego 2030 roku Alpy Francuskie.

Uważam, że kombinacja norweska powinna być zawsze w programie zimowych igrzysk olimpijskich, a decyzję o jej wykreśleniu przyjmuję ze zdziwieniem. Ta dyscyplina to klasyka narciarstwa klasycznego - powiedział prezes Tajner.

MKOl uzasadnia decyzję brakiem popularności

Właśnie w kombinacji norweskiej pierwszy medal dla Polski w historii zimowych igrzysk olimpijskich zdobył w Cortinie d'Ampezzo w 1956 roku Franciszek Gąsienica-Groń, stając na najniższym stopniu podium.

Optymiści mieli niedawno nadzieję, że dyscyplina ta pozostanie w programie olimpijskim, a po raz pierwszy podczas igrzysk w 2030 roku we francuskich Alpach będą mogły powalczyć o medale kobiety. Plany te jednak upadły. MKOl uzasadnił decyzję brakiem popularności tego sportu wśród kibiców oraz faktem, że jest on uprawiany w niewielu krajach.

Niemcy też krytykują MKOl

Decyzja Komitetu Wykonawczego MKOl rozpętało falę krytyki wśród niemieckich działaczy. Wykluczenie kombinacji norweskiej z programu igrzysk olimpijskich po ponadstuletniej jej obecności, wprawiło tamtejszych sportowców i działaczy w szok oraz wywołało u nich obawy o przyszłość. Brakuje mi słów - powiedział trzykrotny mistrz olimpijski i trener niemieckiej kadry narodowej Eric Frenzel, który podchodzi do tego sceptycznie. Wyraża jednak nadzieję, że MKOl wykaże się wielkodusznością i upubliczni analizy oraz dane, które legły u podstaw tej decyzji: Kombinacja norweska, dyscyplina z tak bogatą tradycją, w pełni na to zasługuje - dodał.

To tak, jakby grunt usunął nam się spod nóg - opisał sytuację Johannes Rydzek, przedstawiciel zawodników w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS). Dwukrotny mistrz olimpijski, który niedawno zakończył karierę zawodniczą, zauważył: Decyzja ta niesie ze sobą tak daleko idące konsekwencje dla naszej dyscypliny, że na razie nie jesteśmy w stanie w pełni ich ocenić. Z kolei dyrektor sportowy Niemieckiego Związku Narciarskiego(DSV) Horst Huettel zaznaczył, że wiadomość jest "druzgocąca i stanowi ogromne rozczarowanie".