Fatalna wiadomość dla kibiców Mai Chwalińskiej. Źle się dzieje ze zdrowiem tenisistki

Nikt nie chciał ryzykować zdrowia Chwalińskiej

Kibice Chwalińskiej muszą uzbroić się w cierpliwość. Polka nie jest na sto procent gotowa do gry. Mimo wyraźnej poprawy stanu zdrowia i postępów w rehabilitacji kostki, po konsultacjach z zespołem medycznym podjęta została decyzja o kontynuowaniu leczenia i wstrzymaniu powrotu do rywalizacji. Obecnie najważniejszym celem pozostaje pełne wyleczenie urazu oraz bezpieczny powrót do gry na najwyższym poziomie - przekazał klub BKT Advantage Bielsko-Biała, którego barw broni Chwalińska.

Pech Chwalińskiej na Wimbledonie

Chwalińska urazu doznała 29 czerwca w meczu 1. rundy Wimbledonu z Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii. Pierwszego seta Polka wygrała 6:2, a w drugim prowadziła 5:2 i 40-30, co oznaczało piłkę meczową. W trakcie wymiany pośliznęła się i uszkodziła staw skokowy. Ostatecznie przegrała 6:2, 5:7, 2:6, a potem wycofała się z rywalizacji deblowej.