Fizykoterapia to zabiegi powszechnie nazywane przez ludzi "prądami". Kinezyterapia składa się z ćwiczeń manualnych, gimnastyki i wszelkiego rodzaju masaży, a hydroterapia jest sposobem leczenia z zastosowaniem wody. Tomasz Gollob poddawany jest więc procesowi kompleksowej rehabilitacji w naszej klinice. Ten proces potrwa najprawdopodobniej wiele tygodni - podkreślił dr Rybacki.

Lekarz dodał, że dalsze leczenie uzależnione jest od postępów w rehabilitacji.

W najbliższych dniach nie spodziewałbym się przełomów. Wszystko musi trwać. Tomkiem opiekują się wykwalifikowani fachowcy, którzy wiedza, co robią. On zna nasz personel i ufa mu - uzupełnił.

46-letni Tomasz Gollob, indywidualny mistrz świata w jeździe na żużlu z 2010 roku, 23 kwietnia miał wystartować w motocrossowych mistrzostwach strefy północnej w Chełmnie. Podczas treningu przed zawodami uległ jednak poważnemu wypadkowi.

Jak wykazały badania, doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowym, doszło też do złamania siódmego kręgu piersiowego i przemieszczenia między szóstym a siódmym kręgiem oraz do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Miał również stłuczone oba płuca. Przeszedł długą operację i był przez lekarzy utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Po kilku dniach został z niej wybudzony. Od 2 maja znajdował się na oddziale neurochirurgii pod opieką prof. Harata, a 22 maja został przeniesiony do kliniki rehabilitacji.