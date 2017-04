Borussia przystępuje do spotkania z AS Monaco po sobotniej porażce w lidze z Bayernem Monachium (1:4). W zespole z Dortmundu w tym spotkaniu zabrakło Piszczka, którego trener Thomas Tuchel zdecydował się oszczędzać na rywalizację z liderem Ligue 1. Prawy obrońca reprezentacji Polski miał ostatnio drobne problemy ze stawem skokowym, ale nie były one na tyle poważne, aby wyeliminowały go z gry.

Dlatego prawdopodobnie we wtorek wystąpi przeciwko AS Monaco, gdzie czołową postacią jest stoper reprezentacji Polski Glik. Zespół z Księstwa Monako prowadzi we francuskiej ekstraklasie i imponuje skutecznością. W 31. kolejkach strzelił 88 goli tracąc 26. Najgroźniejszy jest Kolumbijczyk Radamel Falcao, który zdobył 17 goli w rozgrywkach ligowych. Z kolei w niemieckim zespole skutecznością imponuje Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang, który w Bundeslidze zanotował w tym sezonie 25 bramek.

Zwycięzca tego dwumeczu awansuje do półfinału europejskich pucharów po raz czwarty w historii.

Równie ciekawie zapowiada się rywalizacja Juventusu Turyn z Barceloną. To spotkanie sędziował będzie Szymon Marciniak. Polski arbiter po raz drugi w tym roku poprowadzi mecz z udziałem katalońskiego zespołu, bo w połowie lutego sędziował pierwszy mecz 1/8 finału LM. "Duma Katalonii" nie wspomina tego najlepiej - przegrała z Paris Saint-Germain 0:4. W rewanżu odrobiła jednak straty (6:1) i awansowała do ćwierćfinału.

Piłka nożna jest tak nieprzewidywalna, że zespół, który wydawał się poza rozgrywkami, odrobił straty w rewanżu i jest w kolejnej fazie. To dodało im pewności siebie. Barcelona miała niesamowity dzień w Paryżu i nie sądzę, żeby była w stanie to powtórzyć. W meczu na własnym boisku chcemy osiągnąć na tyle korzystny wynik, aby mieć szanse na awans w rewanżu - powiedział napastnik Juventusu Argentyńczyk Gonzalo Higuain, który w tym sezonie strzelił 21 goli w Serie A.

Najskuteczniejszym piłkarzem Ligi Mistrzów jest jego rodak Lionel Messi. Zawodnik Barcelony w tym sezonie LM zdobył 11 goli, a w klasyfikacji strzelców Primera Division prowadzi z 27 trafieniami.

W środę Bayern podejmie rekordzistę pod względem triumfów w Champions League - Real Madryt (pięciokrotnie wygrywał te rozgrywki). Rywalizację z "Królewskimi" dobrze wspomina napastnik Bayernu Lewandowski, który w półfinale w 2013 roku w barwach Borussii Dortmund strzelił Realowi cztery gole.

Kapitan reprezentacji Polski w sobotnim meczu z Borussią zszedł jednak z boiska w 72. minucie trzymając się za bark.

To siniak. Nie jest tak źle. Będę gotowy na środę - zapewnił Lewandowski po sobotnim spotkaniu.

Pewne jest natomiast, że nie wystąpi obrońca mistrzów Niemiec Mats Hummels, który w niedzielę nabawił się urazu stawu skokowego.

W drugim środowym spotkaniu Atletico Madryt podejmie Leicester City. W sobotę hiszpański zespół zremisował w lidze na wyjeździe z Realem 1:1 w spotkaniu derbowym. Z kolei mistrz Anglii przegrał na wyjeździe z Evertonem 2:4.

Rewanże odbędą się tydzień później. Półfinały zaplanowano na 2/3 i 9/10 maja, a finał - 3 czerwca w walijskim Cardiff.

Program meczów 1/4 finału piłkarskiej LM (początek o godz. 20.45):

11 kwietnia, wtorek

Borussia Dortmund - AS Monaco

Juventus Turyn - FC Barcelona

12 kwietnia, środa

Atletico Madryt - Leicester City

Bayern Monachium - Real Madryt

rewanże

18 kwietnia, wtorek

Leicester City - Atletico Madryt

Real Madryt - Bayern Monachium

19 kwietnia, środa

AS Monaco - Borussia Dortmund

FC Barcelona - Juventus Turyn