Jak sprecyzowała UEFA, 2,04 mld euro to suma dla uczestników Ligi Mistrzów oraz meczu o Superpuchar UEFA.

Drużyny, które odpadną w ostatniej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów (tzw. faza play off), otrzymają po 5 mln euro.

Zwycięzcy tych meczów zagrają w fazie grupowej, a tam do zarobienia będą bardzo duże pieniądze. Łącznie 32 uczestników rywalizacji w grupach otrzyma do podziału 488 mln euro - po 15,25 mln euro dla klubu.

Dodatkowo za każde zwycięstwo na tym etapie przewidziano po 2,7 mln euro, a za każdy remis w grupie - 900 tys. euro.

Awans do 1/8 finału to premia dla klubu w wysokości 9,5 mln euro, a do ćwierćfinału - 10,5 mln euro. Zakwalifikowanie się do półfinału oznacza dla klubu zarobek w wysokości 12 mln euro, zaś do finału - 15 mln euro. Zwycięzca finałowego spotkania otrzyma dodatkowo 4 mln euro.

Kluby, które zakwalifikują się do występu w meczu o Superpuchar UEFA, otrzymają po 3,5 mln euro, a zwycięzca tego spotkania - dodatkowo jeden milion.

W Lidze Europejskiej każdy z 48 uczestników fazy grupowej otrzyma po 2,92 mln euro (łącznie ok. 140 mln euro). Zwycięstwo w grupie to dodatkowo 570 tys. euro, a remis - 190 tys. euro.

Zwycięzcy grup LE otrzymają po milion euro, a zespoły z drugich miejsc - po 500 tys. euro.

Za awans do 1/16 finału LE zarobią po 500 tys. euro, do 1/8 finału - po 1,1 mln euro, do 1/4 finału - po 1,5 mln euro, do półfinału - po 2,4 mln euro, a do finału - po 4,5 mln. Zwycięzca decydującego spotkania w LE otrzyma dodatkowo 4 mln euro.