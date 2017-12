Lewandowski w środowy wieczór zdobył 15. bramkę w tym sezonie niemieckiej ekstraklasy, a łącznie 166. w Bundeslidze. W klasyfikacji wszech czasów awansował na 10. miejsce (ex aequo z Hannesem Loehrem).

On jest urodzonym strzelcem. Znowu zapewnił nam bardzo ważne zwycięstwo. To piłkarz światowej klasy. Jest zawsze wtedy, kiedy go potrzebujesz - komplementował Polaka po meczu z Koeln trener Heynckes.