Ekwador w biegach narciarskich reprezentował będzie Klaus Jungbluth Rodriguez. 38-latek w 2016 roku temu doprowadził do powstania federacji narciarskiej w swojej ojczyźnie. Nazywany jest "Asfaltowym narciarzem", bo trenuje głównie na nartorolkach. Biegami narciarskimi zaraził się w trakcie studiów w Norwegii.

Kiedy pojawiłem się w kraju z nartorolkami, ludzie byli mną zafascynowani. Pytali co ja robię, co to za sport. Mam nadzieję, że po igrzyskach zgłoszą się do mnie rodacy zainteresowani narciarstwem. Będę im służył wszelką możliwą pomocą i liczę, że za cztery lata w Pekinie będzie nas więcej - podkreślił fizjolog z wykształcenia.