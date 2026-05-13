Były piłkarz reprezentacji Polski nie chciał wracać do Niemiec. "Nie jestem fanem tego narodu"

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 09:37
Tymoteusz Puchacz zdobył mistrzostwo ligi azerskiej. Był reprezentant Polski początkowo był wypożyczony do Sabah Baku. Jego były klub, Holstein Kiel chciał go nawet sprowadzić z powrotem, ale piłkarz nie chciał wracać do Niemiec. "Nie jestem wielkim fanem tego narodu" - zaznacza 27-latek.

Puchacz sparzył się na Niemcach

Puchacz do Azerbejdżanu przeprowadzi się w wrześniu ubiegłego roku. Początkowo grał na zasadzie wypożyczenia, ale dobre występy sprawiły, że szefowie Sabah postanowili dokonać transferu definitywnego.

Polak mógł jednak wrócić do Kiel. Jego był klub chciał go z powrotem. Puchacz nie był tym zainteresowany. Już się parę razy sparzyłem na Niemcach, nie jestem wielkim fanem tego narodu - podkreśla w rozmowie z "weszlo.com" były reprezentant Polski.

Polak czuje się oszukany przez Niemców

Puchacz źle wspomina swój pobyt za naszą zachodnią granica. Nie czuł się w Niemczech dobrze. W tej Kilonii to były jaja. Miałem konflikt z kapitanem. Były pretensje o jakieś wślizgi na treningu, trzymali mnie, żebym go nie pobił. Generalnie nie rozumiałem wielu rzeczy. Zapłacili za mnie dwa miliony euro, miałem chyba najwyższą pensję w całej drużynie z tego, co oni mówili. A nie dostałem wsparcia - mówi na łamach "weszlo.com" 27-latek.

Jak można mówić o realnej szansie, kiedy w pierwszym meczu w Bundeslidze zostałem zdjęty w przerwie, a potem trafiłem na ławkę. Tak się lidera zespołu nie buduje. A potem było jeszcze gorzej. Nie wiem, o co tam chodziło, dziwni są ci Niemcy. Wiele razy mówiłem w wywiadach, że oni mnie okłamali, no i taka jest prawda. Mówili, że dadzą mi pięć-dziesięć meczów na wdrożenie, a potem zostałem zdjęty w przerwie i trafiłem na ławkę. To jak to inaczej nazwać? - pyta Puchacz.

