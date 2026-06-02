W Hiszpanii odwołano mecz z powodu wybuchu epidemii eboli. Zakaz wydał burmistrz miasta

Burmistrz powołał się na raport departamentu zdrowia

Burmistrz La Linea de la Concepcion, andaluzyjskiego miasta liczącego 65 tys. mieszkańców, uzasadnił swoją decyzję "środkami ostrożności", postępując zgodnie z zaleceniami departamentu zdrowia rządu regionalnego. Właśnie podpisałem dekret zakazujący rozegrania meczu zaplanowanego na 9 czerwca na stadionie miejskim pomiędzy reprezentacjami Demokratycznej Republiki Konga i Chile - powiedział Juan Franco w nagraniu opublikowanym przez jego biuro.

Szef miasta powołał się również na "raport wydany przez szefa departamentu zdrowia ratusza La Linea, który zdecydowanie odradza rozgrywanie tego meczu ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia".

Ebola utrudnia reprezentacji Konga przygotowania do mundialu

Mecz z Chile to drugi towarzyski, który reprezentacja Konga planowała rozegrać w Europie w ramach przygotowań do mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Planowo w środę ma się zmierzyć w belgijskim Liege z Danią.

Z powodu wybuchu epidemii w Demokratycznej Republice Konga piłkarska reprezentacja tego kraju zmieniła plan przygotowań do mistrzostw świata i odwołała część zgrupowania, która miała się tam odbyć. Zamiast tego zespół przeniósł się do Belgii.

Piłkarze będą zamknięci w "bańce"

Władze USA 23 maja zapowiedziały, że reprezentacja tego afrykańskiego kraju będzie musiała poddać się 21-dniowej izolacji w "bańce", aby uniknąć zakażenia ebolą, jeśli chce wjechać do Stanów Zjednoczonych na turniej. Trzy meksykańskie linie lotnicze w piątek ogłosiły natomiast ograniczenia dla podróżnych z krajów afrykańskich dotkniętych wirusem. Jest to część środków zapobiegawczych skoordynowanych z USA i Kanadą przed rozpoczęciem mundialu.

W mistrzostwach świata, rozpoczynających się 11 czerwca, Demokratyczna Republika Konga zagra w grupie K z Portugalią, Kolumbią i Uzbekistanem.