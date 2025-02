Probierz powoła Zawadę i Kownackiego?

W zimowym okienku transferowym spora grupa polskich piłkarzy zmieniła barwy klubowe. Z reguły nasi rodacy przenosili się do słabszych klubów i lig, ale dzięki temu zyskali szanse na regularne występy w swoich nowych zespołach. Na to w rozmowie z "Kanałem Sportowym" zwrócił uwagę Probierz. Selekcjoner biało-czerwonych dostrzegł też, że w dobrej formie obecnie są też nieoczywiści kandydaci do gry w jego drużynie.

Reklama

Pocieszające jest to, że jest grupa zawodników, która zaczęła grać. Są też piłkarzy, którzy stają się kandydatami do tego, aby otrzymać powołanie. Dawid Kownacki bardzo dobrze prezentuje się w Fortunie Duesselforf, a Oskar Zawada bardzo ciekawie radzi sobie w Holandii. Obserwujemy szerszą grupę piłkarzy, mimo wszystko eliminacje nie są czasem na dokonywanie eksperymentów - ocenił Probierz.

Kownacki i Zawada strzelili po 9 goli

Kownacki i Zawada w tym sezonie faktycznie prezentują dobrą formę. Pierwszy na poziomie 2. Bundesligi strzelił dziewięć goli. Tyle samo bramek dla RKC Waalwijk zdobył Zawada, dla którego ewentualne powołanie do kadry byłoby pierwszym w karierze.

Spora konkurencja w ataku reprezentacji Polski

Obaj wymienieni piłkarze jednak mają sporą konkurencję na swojej pozycji w reprezentacji. W rewelacyjnej formie jest Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry strzela gola za golem w Barcelonie. Seryjnie do siatki w lidze tureckiej trafia też Krzysztof Piątek. W miniony weekend swojego szóstego gola dla FC Midtjylland strzelił Adam Buksa, a jest jeszcze Karol Świderski.