Czwarty transfer Legii Warszawa. Na Łazienkowską z Bayernu Monachium

Legia wietrzy szatnię
Legia w poprzednim sezonie długo musiała bronić się przed spadkiem. Ostatecznie na samym finiszu niewiele jej zabrakło, by zająć w tabeli miejsce gwarantujące udział w eliminacjach do Ligi Konferencji.
Brak europejskich pucharów przy Łazienkowskiej to porażka. Dlatego przed startem nowego sezonu w Legii zachodzą zmiany. Z klubem już pożegnał się dyrektor sportowy, Michał Żewłakow. Swoje szafki w szatni opróżnili też Juergen Elitim, Ermal Krasniqi, Patryk Kun, Radovan Pankov i Kacper Tobiasz. Na tym na pewno nie koniec, bo na listę transferową zostali wystawieni Wahan Biczachczjan, Kacper Chodyna, Claude Goncalves, Antonio Colak, Gabriel Kobylak, Mileta Rajovic, Petar Stojanović i Kacper Urbański.
Z rezerw Bayernu do Legii
Na razie nowymi twarzami w Legii są Brkić, Arsenić i Zjawiński. Według informacji podawanych przez "Kanał Sportowy" niedługo może do nich dołączyć Robert Deziel Junior. 20-letni środkowy obrońca na Łazienkowską ma się przenieść z drużyny rezerw Bayernu Monachium.
Amerykanin urodził się na Florydzie, ale ma też włoskie obywatelstwo. W swoim dorobku ma trzy występy w reprezentacji USA w kategorii do lat 15. Był też powołany do kadry do lat 19. W ostatnim sezonie wystąpił w 28 meczach rezerw Bayernu Monachium w Regionalliga Bayern, strzelił 4 gole. Łącznie na boisku spędził 2377 minut. W tym czasie obejrzał 5 żółtych kartek i 1 czerwoną. 30 czerwca wygasa jego kontrakt z aktualnym pracodawcą, więc Legia nie będzie musiała płacić za transfer sumy odstępnego.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.