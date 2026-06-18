Czwarty transfer Legii Warszawa. Na Łazienkowską z Bayernu Monachium

Legia wietrzy szatnię

Legia w poprzednim sezonie długo musiała bronić się przed spadkiem. Ostatecznie na samym finiszu niewiele jej zabrakło, by zająć w tabeli miejsce gwarantujące udział w eliminacjach do Ligi Konferencji.

Brak europejskich pucharów przy Łazienkowskiej to porażka. Dlatego przed startem nowego sezonu w Legii zachodzą zmiany. Z klubem już pożegnał się dyrektor sportowy, Michał Żewłakow. Swoje szafki w szatni opróżnili też Juergen Elitim, Ermal Krasniqi, Patryk Kun, Radovan Pankov i Kacper Tobiasz. Na tym na pewno nie koniec, bo na listę transferową zostali wystawieni Wahan Biczachczjan, Kacper Chodyna, Claude Goncalves, Antonio Colak, Gabriel Kobylak, Mileta Rajovic, Petar Stojanović i Kacper Urbański.

Z rezerw Bayernu do Legii

Na razie nowymi twarzami w Legii są Brkić, Arsenić i Zjawiński. Według informacji podawanych przez "Kanał Sportowy" niedługo może do nich dołączyć Robert Deziel Junior. 20-letni środkowy obrońca na Łazienkowską ma się przenieść z drużyny rezerw Bayernu Monachium.

Amerykanin urodził się na Florydzie, ale ma też włoskie obywatelstwo. W swoim dorobku ma trzy występy w reprezentacji USA w kategorii do lat 15. Był też powołany do kadry do lat 19. W ostatnim sezonie wystąpił w 28 meczach rezerw Bayernu Monachium w Regionalliga Bayern, strzelił 4 gole. Łącznie na boisku spędził 2377 minut. W tym czasie obejrzał 5 żółtych kartek i 1 czerwoną. 30 czerwca wygasa jego kontrakt z aktualnym pracodawcą, więc Legia nie będzie musiała płacić za transfer sumy odstępnego.